Gia thế chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Chuyện tình của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xác nhận tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương ngày 16/10 tại Thanh Hóa. Không gian lễ được trang trí nhẹ nhàng với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo. Cô dâu, chú rể chọn trang phục áo dài truyền thống.

Hiện thông tin Đỗ Thị Hà cưới chồng thiếu gia và danh tính doanh nhân Viết Vương được dư luận quan tâm.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà bảy tuổi. Doanh nhân từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021-2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương trong thời gian hẹn hò.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Hồi tháng 9, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch tại châu Âu, làm dấy lên suy đoán rằng cô và bạn trai có thể đã thực hiện bộ ảnh cưới tại đây. Trên mạng xã hội, một số hình ảnh cho thấy Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương từng cùng xuất hiện trong các sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải, nhưng cả hai đều giữ thái độ kín đáo, không công khai mối quan hệ.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong hồi đầu năm, Đỗ Thị Hà cho biết cô chọn cách giữ kín chuyện tình cảm cá nhân và chia sẻ ở thời điểm thích hợp. “Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống”, cô nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ thêm sau khi kết hôn, cô vẫn muốn duy trì sự nghiệp riêng bên cạnh việc hoàn thành vai trò người vợ. Tiêu chuẩn về bạn đời của cô cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây cô chú trọng yếu tố ngoại hình. Hiện tại, cô mong muốn người bạn đời có thể chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm, luôn đồng hành cùng mình.

“Quan trọng nhất là phải chân thành với nhau. Trong tình yêu, hôn nhân mà không có sự chân thành thì sẽ không bền vững”, Đỗ Thị Hà chia sẻ về quan điểm hôn nhân.

Gần đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên chia sẻ hình ảnh không gian sống sang trọng, chuyện bếp núc, làm đẹp và những chuyến du lịch tại nhiều quốc gia.

Gia thế nghìn tỷ đồng của thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập ngày 13/4/1998, có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, trong đó lĩnh vực nổi bật nhất là xây dựng công trình giao thông.

Sau hơn 25 năm phát triển, Sơn Hải được biết đến là doanh nghiệp đảm nhận nhiều tuyến đường gắn biển bảo hành công trình lên đến 5-10 năm. Doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia như hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), hồ chứa nước Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), hồ chứa nước Tân Mỹ (Ninh Thuận), các gói thầu cao tốc Bắc - Nam gồm XL-01 Nghi Sơn - Diễn Châu, XL-07 Cam Lộ - La Sơn, XL-10 Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Giai đoạn 2016-2024, Tập đoàn Sơn Hải có bước phát triển mạnh về quy mô vốn. Vốn điều lệ tập đoàn tăng từ 423 tỷ đồng (2016) tăng lên gần 2.366 tỷ đồng (2024). Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, cha của doanh nhân Nguyễn Viết Vương - góp 2.363,8 tỷ đồng, chiếm 99,9%. Đến tháng 5/2024, vốn điều lệ nâng lên hơn 4.478 tỷ đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành cùng thiếu gia Viết Vương trong nhiều hoạt động của tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Tập đoàn Sơn Hải ghi nhận doanh thu 4.084 tỷ đồng, giảm so với năm 2022 nhưng lợi nhuận gộp tăng 63,8%, đạt 272 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 41 tỷ đồng, nhỉnh hơn 800 triệu đồng so với năm trước. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2023 đạt 8.431 tỷ đồng. Cùng năm, doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 106 tỷ đồng, là đơn vị nộp thuế thu nhập lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Ngoài lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp còn mở rộng sang đầu tư năng lượng và bất động sản.

Ở lĩnh vực năng lượng, Sơn Hải triển khai các dự án thủy điện Đắkrông 4, Đắkrông 3, Khe Sông và cụm Hướng Sơn 1-4 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài (phường Phú Hải, TP Đồng Hới). Tập đoàn đang triển khai các dự án lớn khác như Khu đô thị Trương Phúc Phấn, khách sạn 5 sao cao 25 tầng, tổ hợp căn hộ cao cấp 22 tầng tại Đà Nẵng và resort 5 sao Bảo Ninh.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Tập đoàn Sơn Hải được xem là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn của khu vực miền Trung, có đóng góp đáng kể cho phát triển hạ tầng và ngân sách địa phương.