Người phụ nữ vứt nhầm nhẫn cưới 368 triệu, nhân viên vệ sinh bới núi rác tìm lại

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra ngày 28/8 tại TP Từ Khê (Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang). Hôm đó, trong lúc dọn dẹp, người phụ nữ tháo chiếc nhẫn cưới trị giá hơn 100.000 NDT (hơn 368 triệu đồng) đặt tạm sang một bên.

Trong quá trình gom đồ bỏ đi, do không để ý, chị đã gạt cả chiếc nhẫn vào túi rác và mang ra ngoài vứt.

Với chị, chiếc nhẫn không chỉ là món trang sức quý mà còn là kỷ vật thiêng liêng gắn liền với hạnh phúc gia đình. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ vô cùng hoảng hốt, phải cầu cứu các nhân viên vệ sinh.

Nhận tin báo, ông Hoa Bách Vạn - Trạm trưởng Trạm trung chuyển rác Ba Bắc - cùng 5 nhân viên đã lập tức dừng toàn bộ quy trình xử lý. Chiếc xe tải chở 5 tấn rác chuẩn bị đưa đi lò đốt cũng buộc phải dừng lại.

Chiếc nhẫn được tìm thấy giữa núi rác. Ảnh: HK01

Trong đống rác chất cao như núi, 6 người cặm cụi bới từng túi, thậm chí tháo cả găng tay để dễ dàng sờ tìm. Sau hơn 30 phút, một công nhân reo lên: “Tìm thấy rồi!”. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm trong một túi nilon được kéo ra.

Người phụ nữ bật khóc vì xúc động, liên tục cảm ơn và muốn gửi tiền cảm ơn nhưng ông Hoa kiên quyết từ chối: “Giúp đỡ người dân là trách nhiệm của chúng tôi”.

Trưởng trạm thay mặt cả đội nhận quà cảm ơn. Ảnh: Sohu

Ngày hôm sau, gia đình người phụ nữ đã gửi tặng trạm một chiếc cờ thưởng thay cho lời tri ân. Nhận món quà, ông Hoa khiêm tốn nói: “Chúng tôi không làm gì lớn lao, chỉ làm điều cần làm mà thôi”.