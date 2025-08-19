Sống trên bãi rác dù sở hữu cả tòa nhà giữa Tokyo

Câu chuyện của họ gây xôn xao dư luận Nhật Bản sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Can I Come to Your House? - nơi ekip tìm gặp những người lỡ chuyến xe buýt cuối để xin vào quay bên trong nhà.

Hôm ghi hình, đội sản xuất bắt gặp hai mẹ con trên đường và tưởng là vô gia cư. Nhưng sự thật, họ sở hữu một tòa nhà 7 căn hộ ở Shimokitazawa, khu phố sầm uất, nổi tiếng với các cửa hàng, quán cà phê dành cho giới trẻ.

Bà Nachiko, 88 tuổi và con gái Akane, 47 tuổi, ở trong bốn căn, cho thuê ba căn còn lại, thu về hơn 400.000 yen mỗi tháng, chưa kể khoản lương hưu người cha để lại. Trên lý thuyết, họ có thể sống dư dả mà không cần làm gì.

Mẹ con bà Nachiko, sống ở Tokyo. Ảnh: Sohu

Nhưng, khi ống kính máy quay mở ra bên trong căn nhà, khán giả sững sờ. Lối vào chất đầy thùng hàng chưa mở; phòng khách la liệt sách, lon nước, túi mua sắm, nhiều món đồ còn nguyên tem giá; bếp chật kín gia vị, bát đĩa, nồi cơm điện hỏng; thực phẩm chưa dùng đã quá hạn. Cửa phòng ngủ chỉ mở hé vì bị đồ đạc chắn lối.

Không nấu ăn ở nhà, hai mẹ con thường gọi đồ mang về, tắm ở nhà tắm công cộng, giặt giũ ở tiệm tự phục vụ.

Bà Nachiko ngồi trên đống đồ, đẩy sang một bên để nằm ngủ. "Chúng tôi mua thứ mình thích nhưng không kịp dùng, cứ thế chất đống. Mỗi lần dọn lại thấy quá mệt nên bỏ cuộc", bà nói.

Nơi ngủ của bà Nachiko. Ảnh: Sohu

Bà Nachiko kể sinh ra trong gia đình doanh nhân giàu có, ông ngoại là giám đốc điều hành công ty niêm yết. Thuở nhỏ, bà sống trong nhung lụa, không biết đến việc nhà. Khi kết hôn, chồng làm trong ngành giáo dục, không giàu sang như cha mẹ nhưng cũng không để vợ phải đụng tay vào việc gì.

Cô Akane nhớ lại, cha thường đưa gia đình đi du lịch nước ngoài, thưởng thức món ăn và đồ dùng tốt nhất. "Cha rất yêu gia đình, ông nấu ăn cho chúng tôi, còn việc nhà có người giúp việc lo. Cả nhà nuôi một chú chó, sống rất hạnh phúc", cô kể.

Ba năm trước, khi người cha qua đời, anh trai và chị gái dọn ra riêng, chỉ còn hai mẹ con sống cùng nhau. Không ai nấu ăn, không ai dọn dẹp, nhịp sống dần trượt khỏi quỹ đạo, căn nhà biến thành đống hoang tàn.

"Không phải chúng tôi không muốn thay đổi, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu", Akane thừa nhận.

Hai mẹ con mua và chất nhiều đồ trong nhà trong nhiều năm nhưng không dọn. Ảnh: Sohu

Sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội Nhật tràn ngập bình luận. Nhiều người chỉ trích "Có tay có chân, lại có tiền, sao phải sống thế này?". Người khác nói "Với số tiền thuê nhà và tài sản cha để lại, họ có thể thuê người dọn dẹp, nhưng có lẽ họ đã mất động lực để sống".

Cuối chương trình, người con nói trong tiếng thở dài: "Có lẽ đã đến lúc phải dọn dẹp rồi".