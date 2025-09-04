Nửa đêm thuê thợ khóa mở cửa, bị “hét giá” gần 9 triệu đồng

Muôn ngàn lớp bẫy đằng sau dịch vụ mở khóa “giá rẻ”

Xiao Hui (sinh năm 1995) là cô gái sống một mình tại Thượng Hải, Trung Quốc. Vào 11 giờ tối ngày 16/8, cô phát hiện mình quên mang theo chìa khóa khi về đến nhà.

Trong cơn tuyệt vọng, Xiao Hui đành liên hệ với "Trung tâm dịch vụ mở và thay khóa Thượng Hải xưa" và thuê dịch vụ mở khóa.

Ảnh minh họa

Lúc đó, cô gái trẻ nghĩ rằng công ty này là lựa chọn tiết kiệm nhất. Chỉ với 25 NDT (90.000đ), cô đã có thể thuê dịch vụ “thợ khóa và thay khóa ban đêm”. So với việc làm phiền đồng nghiệp giữa đêm để nhờ lấy chìa khóa dự phòng, đây chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, cô không biết rằng tên đầy đủ của dịch vụ này là “Phí đặt lịch mở khóa và thay khóa ban đêm”. Trên trang dịch vụ, người bán đã ghi rõ mức giá cụ thể nhưng ở tít bên dưới và sử dụng phông chữ rất nhỏ, khiến khách hàng khó lòng để ý.

Mức giá 25 NDT (90.000đ) hóa ra chỉ là phí đặt lịch

Ngay sau khi Xiao Hui liên hệ với dịch vụ, hai thợ khóa đã đến. Họ lấy một tấm thẻ cứng, cào cửa vài lần và nói với cô rằng ổ khóa không thể mở được, phải dùng sức để tháo ra.

Trong quá trình hai thợ khóa “sửa cửa”, ổ khóa đã bị tháo ra và bị cong vênh, không thể sử dụng được nữa. Xiao Hui đành phải nghe theo lời khuyên của thợ khóa và lắp ổ khóa mới.

Hai thợ khóa gợi ý nhiều loại khóa khác nhau và yêu cầu cô chọn. Tuy nhiên, Xiao Hui chỉ muốn loại rẻ nhất. Hai thợ khóa sau đó lảng tránh khi cô hỏi giá, chỉ nói bóng gió rằng sẽ thỏa thuận giá cả sau khi lắp đặt xong.

Kết quả, sau khi lắp xong ổ khóa mới, hai thợ khóa nói rằng dựa trên những lựa chọn trước đó, tổng chi phí là 2.500 NDT (8,9 triệu đồng). Trong đó bao gồm ổ khóa mới, thân khóa chống cạy, tay nắm, dịch vụ sửa chữa ban đêm, dịch vụ phá cửa và dịch vụ lắp đặt.

Thậm chí, họ còn bình tĩnh nói rằng giá gốc của riêng dịch vụ sửa khóa là 500 NDT (1,8 triệu đồng), mức giá mà họ báo là tính theo giá ưu đãi trên nền tảng đặt dịch vụ.

Không chỉ vậy, hai thợ khóa còn yêu cầu Xiao Hui chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, nếu không cô sẽ phải trả thêm 120 NDT (430.000đ) phí nền tảng.

Đối mặt với mức phí quá cao và vô lý, Xiao Hui phản đối. Nhưng hai thợ khóa tinh vi đã chuẩn bị rất kỹ, nói rằng mọi chi phí liên quan đã được ghi rõ trên trang thông tin của nền tảng. Vì giá đã được niêm yết rõ nên dù cảnh sát có đến, họ cũng không sợ.

Gần 1 giờ sáng, Xiao Hui kiệt sức và bất an khi thấy hai gã đàn ông vẫn ngoan cố không chịu ra khỏi cửa. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng cô đồng ý trả cho hai thợ khóa 1.800 NDT (6,4 triệu đồng) để họ ra khỏi nhà mình.

Biên bản chuyển tiền của Xiao Hui cho thấy số tiền 1.800 NDT cô đã trả bao gồm: "ổ khóa 580 NDT, thân khóa 500 NDT, tay nắm cửa 400 NDT và tiền công 240 NDT". Thời gian thanh toán là 1:08 sáng hôm đó.

Sau sự việc, Xiao Hui đã khiếu nại về khoản phí quá cao mà cô nhận được qua nhiều kênh. Với sự can thiệp của các bộ phận liên quan và nền tảng, trung tâm dịch vụ thợ khóa Thượng Hải xưa cuối cùng đã thừa nhận hành vi thu phí "cắt cổ" của thợ là không phù hợp, đồng thời hoàn lại cho Xiao Hui 800 NDT (2,8 triệu đồng).

Ngoài ra sau đó, nhân viên của trung tâm dịch vụ này cho biết họ đã bị chặn trên nền tảng đặt dịch vụ, đồng thời biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh số trong ngành.

Những vụ lừa đảo mở khóa tương tự đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo tờ Beijing Evening News, đầu năm 2024, một số người dân Bắc Kinh đã báo cáo với đường dây nóng Bắc Kinh rằng họ bị lừa mở khóa. Tương tự như trường hợp của Xiao Hui, cô Cheng, một cư dân Bắc Kinh, cũng bị một thợ khóa tính 2.000 NDT (7,1 triệu đồng) cho nhiều loại phí, bao gồm phí thợ khóa, phí thay khóa, phí mở khóa và tiền công.