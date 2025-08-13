Người mua vàng lại rối bời với các thông tin mới

Trong báo cáo mới phát hành, Bloomberg Intelligence cho rằng, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD và diễn biến giá kỹ thuật của nó có thể báo hiệu một đợt bứt phá sắp tới.

Chìa khóa cho sự bứt phá của vàng có thể đến từ thị trường chứng khoán. Một đợt điều chỉnh nhỏ của chứng khoán Mỹ, có thể đẩy giá vàng lên 4.000 USD/ounce, tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay (12-8) chạm mức 3.352 USD/ounce, tương đương 107 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng mất 1,6 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì ông Trump vừa công bố thông tin mới.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong chính sách của ông Trump là việc áp dụng các mức thuế quan để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Các tuyên bố cứng rắn về thương mại và hành động áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại, đã làm tăng sự lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Khi căng thẳng thương mại leo thang, các nhà đầu tư thường mất niềm tin vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đẩy giá kim loại quý này đi lên. Và khi ông Trump có những tuyên bố nhẹ nhàng hơn về thuế quan, giá vàng lại hạ nhiệt.

Vào tuần trước, ông Trump tuyên bố áp thuế vàng nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ khiến giá vàng tăng vọt. Thị trường vàng đã phản ứng bằng một đợt tăng giá mạnh mẽ, cho thấy sự hoảng loạn và bất định của các nhà đầu tư.

Nhưng hôm nay, ông Trump lại thông tin không tính thuế. Mối đe dọa chuỗi cung ứng vàng không bị gián đoạn biến mất, giá vàng suy giảm.

Theo Gold Price, dù giá vàng giảm nhưng người mua vàng dài hạn vẫn có lãi. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 50 USD/ounce, tương đương 1,6 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 483 USD/ounce, tương đương 15,5 triệu đồng/lượng.