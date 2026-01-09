Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/năm

Từng là dân IT làm việc giữa phố thị ồn ào, anh Trương quyết định bỏ việc, trở về quê ở tỉnh Quảng Đông (miền đông Trung Quốc) và gây dựng một chuỗi sinh thái xoay quanh lá thông.

Nhờ ý tưởng tưởng chừng đơn giản ấy, anh đã tạo ra một mô hình kinh tế xanh khép kín, nơi mỗi chiếc lá, mỗi cây nấm đều trở thành một phần trong hệ thống tuần hoàn bền vững. Chỉ sau 2 năm, anh Trương thu nửa triệu nhân dân tệ (NDT) mỗi năm (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Từ dân IT thành ‘nông dân lá thông’

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nghỉ lễ cách đây 2 năm. Khi đưa con trai nhỏ vào rừng hái nấm, anh Trương chợt nhận ra vẻ đẹp của rừng thông quê mình.

Dưới những tán lá xanh mướt, nấm mọc dày, hương thông lan nhẹ, trong đầu anh lóe lên một câu hỏi: “Những lá thông này liệu có thể biến thành tiền?”

Những chiếc lá thông non được hái thủ công, phơi nắng và sao khô để tạo ra trà và bột lá thông, giúp tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Baidu

Tò mò, anh lên mạng gõ từ khóa “lá thông”. Kết quả khiến anh bất ngờ: hàng loạt video hướng dẫn làm trà lá thông, bột lá thông với giá bán không hề rẻ. Trên các sàn thương mại điện tử , 100g trà lá thông có thể bán đến hơn 100 NDT (khoảng 369.000 đồng), bột lá thông được săn đón như một loại “siêu thực phẩm”.

Không đắn đo, anh bắt tay vào thử nghiệm. Từ đó, một hệ sinh thái “3 sản phẩm từ thông” ra đời: trà lá thông, bột lá thông và nấm rừng dưới tán thông.

Ba sản phẩm này, tuy đơn giản, nhưng lại là chìa khóa mở ra một hệ sinh thái xanh đáng ngưỡng mộ.

Đầu tiên là trà lá thông, được anh hái thủ công, rửa sạch, phơi gió, sao khô và ủ nhẹ để giữ trọn tinh dầu tự nhiên. Khi pha, trà tỏa mùi nhựa thông thoang thoảng, vị thanh chát, hậu ngọt, chứa nhiều vitamin C và flavonoid giúp giảm huyết áp, tăng miễn dịch, chống oxy hóa.

Nhờ cách làm tỉ mỉ và hương vị độc đáo, trà lá thông của anh nhanh chóng bán chạy trên mạng, trở thành món quà sức khỏe được giới trẻ yêu thích.

Tiếp đó là bột lá thông, được nghiền mịn từ lá, giàu enzyme và chất chống oxy hóa, có thể pha nước uống, làm bánh quy, mì hay bánh hấp.

Những sản phẩm này giúp tăng gấp 3 giá trị kinh tế của lá thông, đồng thời mở rộng sinh kế cho người dân địa phương.

Bất ngờ hơn cả là nấm dưới tán thông. Nhờ hệ vi sinh phong phú quanh rễ thông, nấm mọc tự nhiên, sạch và bổ dưỡng. Từ đó, anh Trương phát triển thêm mô hình du lịch sinh thái: khách có thể hái nấm, học làm trà, thưởng thức đồ ăn từ bột lá thông và tìm hiểu về hệ sinh thái rừng.

Cứ thế, 3 sản phẩm trà, bột và nấm kết nối với nhau thành vòng tròn sinh thái khép kín, nơi mọi thứ đều được tận dụng, không gì bị bỏ phí.

Tư duy hệ sinh thái - chìa khóa làm giàu từ rừng

Thành công của anh Trương không chỉ ở một sản phẩm đơn lẻ, mà còn là cách anh kết nối trà, bột lá thông, nấm rừng và du lịch sinh thái thành một hệ sinh thái khép kín.

Người dân địa phương hái nấm dưới tán rừng thông. Ảnh: Baidu

Nếu chỉ bán trà hay bột lá thông riêng lẻ, lợi nhuận chưa chắc đủ lớn. Nhưng khi các mắt xích được liên kết, mỗi phần lại hỗ trợ phần khác: trà lá thông xây dựng thương hiệu; bột lá thông mở rộng chuỗi giá trị; nấm rừng và du lịch sinh thái thu hút khách, quảng bá sản phẩm; còn các livestream, video ngắn giúp lan tỏa thương hiệu đến hàng nghìn người theo dõi.

Quan trọng hơn, mô hình này tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân trong làng, từ thu hái, chế biến đến hướng dẫn du khách trải nghiệm rừng.

“Đừng nghĩ chỉ doanh nghiệp lớn mới có thể nói đến hệ sinh thái. Ở nông thôn, nếu biết cách kết nối tài nguyên, chúng ta cũng có thể làm được”, anh Trương chia sẻ.

Bí quyết xây dựng hệ sinh thái xanh của anh tóm gọn trong ba chữ: “Dọc - Ngang - Dài”. Anh tập trung hoàn thiện sản phẩm cốt lõi (trà và bột lá thông) để trở thành người dẫn đầu trong ngách nhỏ (Dọc); mở rộng theo nhu cầu khách hàng với các phiên bản hộp quà, thực phẩm chức năng (Ngang) và kết nối, tích hợp với viện nghiên cứu dược liệu, doanh nghiệp du lịch xanh để tạo trải nghiệm hái nấm, làm trà (Dài).

Nhờ cách vận hành linh hoạt, mô hình không chỉ mang lại doanh thu ổn định và thúc đẩy bảo tồn rừng, mà còn giúp cộng đồng hưởng lợi - từ việc làm, thu nhập đến nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phù hợp định hướng phát triển xanh và giảm phát thải carbon.

Theo Baidu