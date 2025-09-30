Người mua vàng chuẩn bị đón nhận tin mới

Giá vàng thế giới hôm nay (30-9) chạm mức 3.864 USD/ounce, tương đương 124,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng kỷ lục của giá vàng tính đến thời điểm hiện nay.

Theo giới phân tích, đà tăng của giá vàng diễn ra khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn, dựa trên kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ, lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trả lời Hãng tin CNBC, ông David Meger, Giám đốc giao dịch vàng High Ridge Futures cho biết, nhu cầu trú ẩn an toàn đang tập trung vào khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự kiện này gây áp lực nhẹ lên đồng USD, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ cho nhóm kim loại quý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp các lãnh đạo Quốc hội để đàm phán về việc gia hạn ngân sách chính phủ. Nếu không đạt được thỏa thuận, chính phủ liên bang sẽ bắt đầu đóng cửa vào giữa tuần.

Tình hình địa chính trị cũng tiếp tục căng thẳng. Vàng là tài sản hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn, đã tăng hơn 43% từ đầu năm đến nay.

Theo Gold Price, người mua vàng đang tận hưởng lợi nhuận cao nhờ giá vàng liên tục thiết lập kỷ lục.

Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 349 USD/ounce, tương đương 11,2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 708 USD/ounce, tương đương 22,8 triệu đồng/lượng.