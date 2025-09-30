Giá vàng hôm nay, 30-9: Lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc đạt đỉnh cao 3.831 USD/ounce

Đến 6 giờ sáng 30-9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đạt mức 3.831 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với mức giá mở cửa hôm trước là 3.760 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục mới trong 14 năm qua khi nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên do chính phủ Mỹ có thể đóng cửa trong vài ngày tới. Nguyên nhân chính là ngân sách hoạt động chỉ được cấp đến giữa tháng 11-2025 và dự luật chi tiêu ngắn hạn phải được Quốc hội thông qua trước ngày 1-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tình hình nóng lên bằng cách đe dọa "sa thải vĩnh viễn" những nhân viên "không thiết yếu" trong trường hợp chính phủ đóng cửa, phá vỡ tiền lệ - thường cho phép nhân viên nghỉ việc tạm thời quay trở lại sau khi ngân sách được nối lại.

Theo giới phân tích, giá vàng gia tăng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước biến động tại Mỹ, nơi mà việc đóng cửa chính phủ có thể ảnh hưởng đến hàng triệu nhân viên liên bang và các dịch vụ công cộng thiết yếu.

Tuy vậy, các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm nay để thảo luận về dự luật chi tiêu ngắn hạn trước thời hạn nhằm tránh việc đóng cửa hoạt động chính phủ.

Trong khi đó, đồng USD gánh chịu áp lực giảm giá do sự không chắc chắn về việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Các thị trường quan trọng khác chứng kiến giá dầu thô giảm mạnh, giao dịch quanh mức 63,5 USD/thùng; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1%... cũng đã tác động đến xu hướng của giá vàng.

Trước đó, tại Việt Nam, vào cuối ngày 29-9, giá vàng miếng SJC cũng lên tới 136,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra cán mức 132,4 triệu đồng/lượng.