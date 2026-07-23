Ngược đời: Xếp hàng cả ngày không bán được vàng SJC

TPHCM: Sốt ruột như đi bán vàng

Đầu giờ chiều 23/7, khu vực trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM) luôn trong tình trạng đông nghịt người đến bán vàng. Bãi giữ xe nhanh chóng kín chỗ, nhiều khách phải gửi xe ở khu vực lân cận rồi đứng dưới mưa hoặc ngồi chờ nhiều giờ để lấy số thứ tự.

Bãi xe trước cổng công ty SJC luôn kín chỗ ngay đầu giờ chiều 23/7.

Có mặt tại cửa hàng từ khoảng 9h với mong muốn bán 2 lượng vàng miếng SJC đã mua trước đó, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, sau khi lấy số đã ngồi chờ đến trưa. Đúng lúc chưa đến lượt thì cửa hàng nghỉ giữa ca, buộc chị tiếp tục ngồi đợi sang đầu giờ chiều.

“Tôi chỉ mong hôm nay bán xong vì đi lại khá xa. Chờ từ sáng cũng sốt ruột nhưng đành tiếp tục đợi”, chị Trang chia sẻ.

Người dân xếp hàng ngồi chờ bán vàng kín lối đi.

Không khá hơn, chị Thu Thủy (ngụ phường Gia Định) mang theo 20 chỉ vàng nhẫn SJC để bán lại cũng phải ngồi chờ gần một giờ đồng hồ mới được phát số. Tuy nhiên, nhân viên thông báo lượng khách đã lấy số từ buổi sáng vẫn còn khoảng 40 người chưa được giao dịch.

Theo nhân viên của SJC, những khách lấy số trong buổi chiều nếu đến 16h30 vẫn chưa được gọi vào bên trong sẽ phải quay lại vào sáng hôm sau để lấy số mới. Thông tin này khiến không ít người tỏ ra sốt ruột. Nhiều khách đề nghị được bốc số trước cho ngày hôm sau để khỏi mất công đi lại, nhưng đều nhận được câu trả lời là không thể.

Nhiều người cho biết đã chờ cả ngày nhưng vẫn chưa đến lượt.

“Từ trước đến nay chỉ có mua vàng mới phải xếp hàng, còn bán thì được giao dịch ngay. Hôm nay đi bán cũng phải bốc số, chờ cả ngày vẫn chưa đến lượt, thật sự rất bất ngờ”, bà Tình (56 tuổi) nói.

Điều đáng chú ý là lượng người đến bán vàng tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng SJC đã giảm đáng kể so với những ngày trước.

Khoảng 14h30 ngày 23/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 134-139 triệu đồng/lượng. So với thời điểm mở cửa giao dịch trong ngày, giá vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến người dân ùn ùn mang vàng đến bán diễn ra chỉ một ngày, sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo thông tin được công bố, khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ trong giai đoạn 2022-2024 nhằm thu lợi bất chính.

Trước những thông tin được dư luận quan tâm, SJC thông báo hiện vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng như trước tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đối với vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang tính giá công, sau khi hoàn tất thủ tục thu mua, khách hàng sẽ được chuyển tiền ngay trong ngày. Riêng các giao dịch thực hiện sau 15h hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp.

Đối với nữ trang tính giá món và kim cương, SJC cho biết quá trình kiểm định phức tạp hơn nên thời gian hoàn tất giao dịch có thể kéo dài từ một đến hai ngày.

Trong bối cảnh lượng khách đổ về quá đông, nhiều người vẫn phải chấp nhận chờ đợi nhiều giờ, thậm chí ra về khi chưa thể hoàn tất việc bán vàng.

Hà Nội: Giao dịch bình thường

Sáng 23/7, ghi nhận của PV Tiền Phong tại chi nhánh SJC miền Bắc, phố Giang Văn Minh (Hà Nội) cho thấy hoạt động mua bán vàng vẫn diễn ra bình thường bất chấp những thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương đang được cơ quan điều tra mở rộng.

Cửa hàng của SJC ở phố Giang Văn Minh, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Mai.

Theo nhân viên cửa hàng, đối với các sản phẩm vàng miếng SJC, vàng nhẫn tính theo giá công ty niêm yết, sau khi hoàn tất các thủ tục thu mua, SJC sẽ chuyển tiền cho khách hàng ngay trong ngày. Với các sản phẩm vàng nữ trang trừ đi phần chi phí gia công. Trong trường hợp giao dịch được thực hiện sau 15h hoặc có giá trị trên 500 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Đáng chú ý, chính sách thu mua kim cương tại cửa hàng vẫn được áp dụng như trước đây. Khách hàng chỉ cần có đầy đủ hóa đơn mua bán, chứng thư kiểm định và các giấy tờ liên quan theo quy định là có thể thực hiện giao dịch.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, trái với lo ngại về một làn sóng bán tháo sau khi hàng loạt thông tin tiêu cực xuất hiện, cửa hàng không ghi nhận tình trạng khách hàng ồ ạt mang kim cương đến bán.

Trong khu vực giao dịch có khoảng 5 khách hàng đang thực hiện mua, bán vàng miếng SJC. Bên ngoài cửa hàng, nhiều người đến hỏi thông tin về việc mua bán vàng, kim cương nhưng sau khi được tư vấn đã rời đi mà không phát sinh giao dịch. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Người dân có xu hướng tìm hiểu chính sách thu mua cũng như quy trình giao dịch trước khi đưa ra quyết định, thay vì bán tháo tài sản.