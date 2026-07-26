Đây là kiểu một nông dân ở Cần Thơ bán sầu riêng giá 60.000 đồng/kg, đắt gấp đôi thị trường, ấy thế mà vẫn hết veo

Nông dân trồng sầu riêng bán tại vườn với giá 60.000 đồng/kg

Hiện nay, ông Khôi có 300 gốc sầu riêng với các giống nổi tiếng như Ri6, Musang King và Monthong. Những gốc sầu riêng này đã cho trái nhiều năm (được trồng từ năm 2010) và được ông trồng theo hướng hữu cơ.

Trong khi nhiều nông dân ở cùng địa phương bán sầu riêng với giá 30.000 đồng/kg, nhưng ông Nguyễn Tuấn Khôi ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ) bán được với giá 60.000 đồng/kg. Ảnh: H.X

Khác với những vườn cây ăn trái khác, để bán được giá cao, ông không bán cho thương lái hoặc doanh nghiệp mà là bán cho khách tham quan du lịch với giá 60.000 đồng/kg, dù thời điểm này giá sầu riêng tại vườn là 30.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán với giá thấp hơn.

Ông Khôi cho hay, khi khách tham quan, ông không thu vé vào vườn, mà chỉ thu tiền bán sầu riêng. "Khách coi được trái chín ưng ý thì tôi hái bán. Do trồng theo hướng hữu cơ nên trái có hương vị đặc biệt, khách tham quan tận vườn thấy an tâm khi mua sản phẩm mình làm ra", ông Khôi chia sẻ.

Ngoài bán cho khách tham quan, ông Khôi cũng bán sầu riêng qua mạng xã hội. Đây là những khách hàng đã từng đến vườn sầu riêng chứng kiến cách ông chăm sóc và tin tưởng về chất lượng. Do đó, mỗi khi muốn mua, khách sẽ liên hệ ông Khôi qua mạng xã hội để đặt hàng.

Ông Nguyễn Tuấn Khôi (áo xanh, bên phải) giới thiệu khách tham quan vườn sầu riêng. Ảnh: H.X

Theo phóng viên tìm hiểu, ngoài sầu riêng, khu vườn rộng 3 ha của ông còn trồng hơn 100 gốc vú sữa, hơn 100 gốc chôm chôm cùng nhiều loại cây đặc sản có giá trị khác như măng cụt, dâu Hạ Châu, mít, xoài, nhãn...

Ông Khôi cho biết, trước đây, cũng như bao hộ dân khác ở địa phương, ông cũng trồng cây ăn trái đặc sản để bán cho thương lái hoặc doanh nghiệp nhưng khi vườn cây phát triển xanh tốt, không gian xanh mát, ông nhận ra đây không chỉ là nơi sản xuất mà còn có thể trở thành điểm đến trải nghiệm cho du khách.

Hiện nay, ông Khôi có 300 gốc sầu riêng với các giống nổi tiếng như Ri6, Musang King và Monthong. Ảnh: NVCC

Vì vậy, từ năm 2023, mô hình bắt đầu chuyển hướng sang phát triển du lịch sinh thái. Để làm được điều này, ông bắt đầu chăm sóc cây ăn trái theo hướng hạn chế tác động hóa học, không sử dụng thuốc diệt cỏ mà thay bằng cách sử dụng máy phát, đồng thời áp dụng biện pháp bọc trái để giảm sâu bệnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng vườn sầu riêng để nâng cao giá trị trái cây đặc sản Cần Thơ

“Làm theo hướng sạch thì cực hơn, chi phí cũng cao hơn, nhưng đổi lại là chất lượng trái và sự yên tâm của khách hàng”, anh Khôi chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Khôi (áo xanh, bên phải) hướng dẫn khách tham quan vườn sầu riêng và các vườn cây ăn trái khác của mình. Ảnh: H.X

Sau thời gian đầu tư hạ tầng và chăm sóc vườn cây, đến năm 2025, vườn cây vừa cho thu hoạch ổn định, vừa đón khách tham quan thường xuyên.

Đến nay, những ngày cao điểm, vườn cây ăn trái của ông đón hơn 500 lượt khách, chủ yếu là khách đoàn đến từ TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác. Nhờ bán lẻ trực tiếp cho khách du lịch, mỗi ngày vườn tiêu thụ hơn 1 tấn trái cây các loại.

Riêng chôm chôm được bán với giá khoảng 40.000 đồng/kg, măng cụt khoảng 60.000 đồng/kg.

Để phục vụ nhu cầu khách ngày càng tốt hơn, ngoài cho tham quan vườn cây, ông Khôi còn phục vụ các món ăn đồng quê cùng một số dịch vụ trải nghiệm không gian miệt vườn khác.

Để phục vụ du khách tốt hơn, ông Khôi cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thiết kế thêm các chòi nghỉ để khách có không gian thư giãn.

Khách tham quan vườn cây ăn trái đặc sản của anh Khôi. Ảnh: H.X

Song song đó, ông cũng sẽ chủ động bán hàng thông qua các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube nhằm giúp sản phẩm của vườn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Trong bối cảnh giá trái cây phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu, cách làm của ông Khôi không chỉ giúp tăng giá trị cây đặc sản địa phương mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho du lịch miệt vườn TP Cần Thơ.