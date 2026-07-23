SJC sẽ trả tiền thu mua vàng trong ngày

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo hiện tại doanh nghiệp này vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng như cũ tại cửa hàng 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP HCM).

Đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang tính giá công, sau khi các thủ tục thu mua hoàn tất, SJC sẽ chuyển tiền cho khách hàng trong ngày. Nếu giao dịch được thực hiện sau 15h hoặc giá trị trên 500 triệu đồng, khách hàng cần chờ qua ngày hôm sau.

Đối với sản phẩm nữ trang tính giá món và kim cương, SJC cho biết do các thủ tục kiểm tra phức tạp nên việc thu mua sẽ mất nhiều thời gian hơn. Các giao dịch này có thể kéo dài 1-2 ngày.

"Hiện tại, do lưu lượng khách đông, lại vào cuối tuần nên có thể mất thêm thời gian vào ngày thứ 7 và chủ nhật", đại diện SJC nói.

Ghi nhận của VnExpress sáng 23/7 cho thấy nhiều khách hàng mang kim cương và vàng đến bán tại trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP HCM). Chỉ khoảng hai tiếng sau khi mở cửa, SJC tạm ngừng nhận thêm khách giao dịch do lượng người đến bán quá đông và hẹn khách quay lại vào 13h.

Anh Lâm (quận 10 cũ) mang một món trang sức gắn viên kim cương 5,4 ly đến bán sau 5 năm nắm giữ. "Tôi thấy thị trường xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực nên mang đi bán cho yên tâm", anh nói.

Đi từ sớm và là một trong ba khách đầu tiên xếp hàng, anh Lâm cho biết mất hơn hai tiếng để hoàn tất giao dịch. Anh nói thêm, viên kim cương được SJC thu lại với khoảng 93% giá trị theo chính sách thu mua, tiền sẽ được thanh toán sau ba ngày.

Anh Lâm (quận 10 cũ) mang món trang sức có viên kim cương 5,4 ly đi bán sáng 23/7. Ảnh: Quỳnh Trang

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can với cáo buộc tuồn hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống bán lẻ của SJC. Theo kết quả điều tra, khi còn giữ chức Tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh, đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa công ty thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân. Sau khi được "làm sạch" hồ sơ, số kim cương này tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, nguyên Giám đốc Công ty kiểm định PNJ (PNJ-Lab) và một số cá nhân khác cũng bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương. Điều này gây tâm lý hoang mang cho nhiều khách hàng, kéo theo tình trạng bán ra không chỉ kim cương mà còn cả vàng, bạc, trang sức...

Trước diễn biến này, ông Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Quản lý Gia sản Private (North Star), Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho rằng người sở hữu không nên bán đồng loạt chỉ vì tâm lý đám đông khi chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Trước khi quyết định, khách hàng cần xác định rõ loại sản phẩm đang giữ, mục đích sở hữu, nhu cầu thanh khoản và mức tiền thực nhận sau khi trừ các khoản khấu trừ.

Đối với kim cương, người sở hữu cần kiểm tra hóa đơn, chứng thư, mã số kiểm định, mã laser trên viên đá và yêu cầu xác nhận bằng văn bản về chính sách thu mua áp dụng cho sản phẩm cụ thể. Nếu chưa cần tiền và hồ sơ sản phẩm chưa đầy đủ, khách hàng có thể tiếp tục theo dõi thay vì bán vội trong giai đoạn tâm lý thị trường đang bất ổn.

Với vàng nhẫn trơn, 24K hoặc các sản phẩm có hàm lượng vàng cao, theo ông Sơn, giá trị cốt lõi nằm ở hàm lượng vàng và khả năng giao dịch thường rộng hơn so với kim cương hoặc trang sức chế tác. Người muốn bán nên tham khảo giá mua tại nhiều đơn vị được phép kinh doanh, hỏi rõ phương pháp kiểm định và mức khấu trừ. Không nên mặc định "mua ở đâu phải bán lại ở đấy", mặc dù bán tại đơn vị khác có thể phải chịu thêm chi phí kiểm định hoặc được mua theo giá vàng nguyên liệu.