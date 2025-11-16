Nghề “hot”: Trả trăm triệu/tháng vẫn thiếu người làm

Lương cao nhưng phải sống chung với sói

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chăn dê/cừu đã trở thành một nghề rất được săn đón với mức lương hàng tháng lên tới hàng trăm nghìn Lira, tương đương từ một trăm đến vài trăm triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, công việc này vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Ảnh: CCTV News

Trong khi đó chi phí đang ngày càng tăng cao, chẳng hạn như giá thức ăn chăn nuôi đang gây áp lực rất lớn lên những người nông dân chăn nuôi truyền thống, dẫn đến tình trạng giá thịt trong khu vực tăng vọt.

Ông Muhammad Yalai, một người chăn cừu địa phương cho biết, vấn đề lớn nhất của họ hiện nay là thiếu nước. Tình trạng này đã kéo dài khoảng ba năm nay.

Ảnh: CCTV News

Ngoài ra, ông và các đồng nghiệp còn phải cảnh giác với đàn sói. Nếu có nguy hiểm, họ sẽ bắn hai hoặc ba phát súng chỉ thiên, nhưng sẽ không bắn vào bầy sói, vì điều đó sẽ phá hủy hệ sinh thái tự nhiên ở đây.

Ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ có một đồng cỏ cổ xưa trên dãy núi. Những người chăn cừu thường đi cùng đàn gia súc di cư và kiếm ăn, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn. Lối sống này đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, nhưng giờ đây đang dần biến mất. Và ngành chăn cừu đang rơi vào khủng hoảng thiếu người làm, dù mức lương luôn ở ngưỡng rất cao.

Ảnh: CCTV News

Theo ông Yalai chia sẻ lý do, làm nghề chăn cừu đồng nghĩa với việc phải xa gia đình, bạn bè và cuộc sống quen thuộc trong ít nhất bốn đến năm tháng. Đó gần như là một cuộc sống cô lập hoàn toàn, vô cùng cô đơn. Có lúc, những người chăn cừu chẳng nói một lời nào cả ngày ở nơi gió hú còn to hơn cả tiếng người.

Vì gia đình điều hành một trang trại nên Yalai phải tiếp tục công việc chăn cừu, nhưng ngày càng ít người trẻ như anh muốn tiếp tục. Để giảm bớt tình trạng thiếu người chăn cừu, Türkiye bắt đầu cho phép các trang trại thuê người lao động nước ngoài chăn cừu vào năm 2025. Hiện tại, ở trang trại của Yalai có ba người chăn cừu đến từ Syria.

Tuy nhiên, chi phí trong ngành chăn nuôi ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất cao. Ông Albayrak, một nông dân địa phương cho biết, các chi phí thuốc men cho gia súc, điện, dầu diesel, nhân công đều đắt đỏ. Hơn chục trang trại trong khu vực đã phải đóng cửa.

Việc không tìm được người làm, không đủ khả năng nuôi cừu và không có thu nhập là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng khó khăn của ngành chăn nuôi truyền thống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cũng đẩy giá thịt lên cao. Dữ liệu cho thấy so với năm ngoái, giá thịt đỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng ít nhất 30%, ảnh hưởng đến bữa ăn của người dân.