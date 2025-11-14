Giá vàng sẽ đi về đâu? Đây là những gì các chuyên gia nói

Trong năm nay, vàng nhiều lần lập đỉnh lịch sử. Hồi 20/10, giá vàng giao ngay chạm 4.360 USD/ounce, sau đó giảm về khoảng 3.970 USD vào đầu tuần trước.

Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều trong tuần vừa qua: vàng phục hồi mạnh, có lúc vượt 4.260 USD trước khi điều chỉnh nhẹ.

Giới phân tích nhận định giá vàng tăng trở lại vì môi trường thị trường không thay đổi đáng kể dù chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa.

Vì sao các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào vàng?

Vàng là tài sản trú ẩn trong giai đoạn bất ổn. Hiện triển vọng kinh tế Mỹ vẫn mờ mịt, trong khi chứng khoán liên tục lập đỉnh khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro điều chỉnh.

Một số chuyên gia tài chính đã khuyến nghị tăng tỷ trọng vàng trong danh mục, cho rằng vàng là “bảo hiểm” tốt trong bối cảnh biến động. UBS dự báo giá vàng có thể tăng thêm 10% và chạm 4.700 USD/ounce nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính leo thang.

Khối lượng giao dịch vàng tại Mỹ đạt mức kỷ lục 208 tỷ USD/ngày trong tháng 10. Riêng tháng 9, giao dịch tăng 59% so với tháng trước và tăng thêm 51% trong tháng 10. Động lực chính đến từ nhu cầu của các quỹ ETF, bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm của nhu cầu vàng trang sức, vàng miếng và tiền xu toàn cầu.

Tại Mỹ, các quỹ ETF tăng lượng vàng vật chất nắm giữ tới 160% trong quý III so với cùng kỳ năm trước. UBS cho rằng xu hướng này có thể kéo dài trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều bất định.

Những yếu tố nào có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng?

Thứ nhất, luật chi tiêu tạm thời chỉ giúp chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 30/1. Nếu Quốc hội không thông qua ngân sách mới, nguy cơ đóng cửa chính phủ lại xuất hiện, điều có thể thúc đẩy nhu cầu vàng trú ẩn.

Thứ hai, Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của chính sách thuế quan của Tổng thống Trump theo Đạo luật IEEPA. Sự mập mờ pháp lý này, theo UBS, sẽ hỗ trợ giá vàng trong thời gian chờ phán quyết.

Ngoài ra, khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu đi và mức nợ công toàn cầu cao đều là những yếu tố có thể đẩy nhu cầu vàng toàn cầu lên mức cao nhất từ 2011.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng bán lẻ đang tăng rõ rệt trong vài tuần qua. Cụ thể, sức mua vàng miếng tại Mỹ “rất mạnh”, cả trong cửa hàng lẫn trực tuyến. Đáng chú ý, lượng vàng bán qua Costco đang bùng nổ do người tiêu dùng tin tưởng thương hiệu và mức giá ổn định trong bối cảnh thị trường vàng đang tăng.