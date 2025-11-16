Cửa hàng bán robot hình người “gây sốt”, giá từ 29 triệu đến gần 3 tỉ đồng

Robot đánh trống, chó robot múa lân mừng cửa hàng robot khai trương

Không cần phải chờ các hội chợ triển lãm để được nhìn thấy robot hình người tận mắt, giờ đây bạn có thể tới cửa hàng và mua robot dễ dàng như mua một chiếc điện thoại.

Ảnh: Wuhanfabu Weibo

Mới đây, cửa hàng robot hình người 7S đầu tiên tại Trung Quốc đã chính thức khai trương tại thành phố Vũ Hán. Tại đây, trưng bày nhiều loại robot, bao gồm robot đấm bốc, robot hai chân thông minh và chó robot. Giá bán dao động từ 7.999 đến 800.000 NDT (29 - 2,9 tỷ đồng).

Ảnh: Wuhanfabu Weibo

Tại lễ khai trương, bạn có thể chiêm ngưỡng màn biểu diễn đánh trống của các robot hình người, xem robot chó biểu diễn múa lân và nhiều tiết mục độc đáo khác. Rất đông người tiêu dùng đã vây kín cửa hàng, dùng điện thoại để ghi hình lại những khoảnh khắc khó quên nhân dịp khai trương.

Ảnh: Wuhanfabu Weibo

Nói về tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực robot, ông Wang Xing Xing, nhà sáng lập Unitree Robotics cho biết: “So với năm ngoái, tiến độ năm nay đã rất nhanh. Bước đột phá sẽ diễn ra trong 3 đến 5 năm tới và sau đó trong 5 đến 10 năm nữa, chúng có thể dần trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của chúng ta”.

Đồng thời, ông Xing cũng nhận định rằng AI đã thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ lĩnh vực robot. Ông cho rằng trong năm qua, chỉ riêng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã mang lại cảm giác trong mơ, với nhiều thứ bước từ phim khoa học viễn tưởng ra đời thực và hiện tượng này sẽ còn tăng tốc trong vài năm tới.

Ảnh: CCTV13

Ông Zhu Qiu Guo, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của DEEP Robotics cho biết, chó robot của công ty ông chủ yếu tập trung vào các ứng dụng công nghiệp, hỗ trợ tinh chỉnh sản phẩm trong các tình huống như kiểm tra đường dây điện và chữa cháy khẩn cấp để giải quyết các vấn đề thực tế. Robot hình người của công ty hướng đến mục tiêu "thay thế con người trong các môi trường nguy hiểm, khắc nghiệt và phức tạp". Họ cũng đã cho ra mắt robot hình người đầu tiên trên thế giới có khả năng bảo vệ và có thể hoạt động ngoài trời.