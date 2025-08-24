Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 400 tỷ liên quan đại gia Đức Long Gia Lai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (VietinBank Gia Lai) thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Khoản nợ đấu giá là toàn bộ dư nợ (gốc, lãi và lãi đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất tại VietinBank Gia Lai, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký từ năm 2016.

Đến ngày 19/5/2025, tổng dư nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất tại VietinBank Gia Lai là hơn 434,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 277,6 tỷ đồng, nợ lãi 157 tỷ đồng.

VietinBank đưa ra mức giá khởi điểm gần 279,5 tỷ đồng, tương đương với giá trị của khoản nợ gốc.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho khoản vay của Đức Long Dung Quất bao gồm quyền tài sản của công ty phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác Khách sạn Mỹ Khê Đức Long (còn có tên gọi khác là Khách sạn DLG Đà Nẵng). Khách sạn này tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp, bên bờ biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng.

Khách sạn DLG Đà Nẵng. Ảnh: DLG

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm quyền sở hữu và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp tại Công ty Đức Long Dung Quất, cụ thể: 88% vốn điều lệ do CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai nắm giữ; 1% vốn điều lệ của ông Nguyễn Tân Tiến (Giám đốc Công ty Đức Long Dung Quất và Khách sạn DLG Đà Nẵng) và 11% vốn điều lệ hình thành trong tương lai cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp của ông Bùi Pháp.

Công ty TNHH Đức Long Dung Quất được thành lập vào năm 2005, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025 của DLG, đến thời điểm 30/6/2025, công ty có khoản phải thu ngắn hạn 133 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và khoản phải thu 135 tỷ đồng của Đức Long Dung Quất.

Đức Long Gia Lai (DLG) là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con với hơn 30 công ty thành viên và 4 công ty liên kết.

Ngoài những ngành nghề truyền thống như sản xuất và chế biến gỗ, kinh doanh bến xe và bãi đỗ, dịch vụ khách sạn, khai thác và chế biến khoáng sản, Đức Long Gia Lai còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản và năng lượng.