Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trồi sụt liên tục, xăng dầu trong nước tăng trong tuần tới

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 18/1, bảng giá dầu thô thế giới trên các sàn Trading Economics và Oilprice đều bật tăng, dù mức độ tăng không cao.

Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Biến động mạnh trong tuần

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 59,4 USD/thùng, tăng 0,25 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,42% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,1 USD/thùng, tăng 0,37 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,58% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 6,5% đến 7,46% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 23%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 0,6% lên mức 64,13 USD/thùng vào thứ Sáu, kết thúc một tuần đầy biến động với mức tăng 2%, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa rủi ro địa chính trị dai dẳng và nỗi lo ngại giảm bớt về một cuộc tấn công ngay lập tức của Mỹ vào Iran.

Giá dầu đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng trước đó sau các cuộc biểu tình ở Iran và mối đe dọa về hành động quân sự tiềm tàng làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn đối với sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng mỗi ngày của nước này.

Dầu đã giảm bớt mức giảm vào thứ Năm khi có báo cáo cho thấy Washington có thể trì hoãn sự can thiệp, mặc dù Mỹ vẫn đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm chú ý, vì bất kỳ sự phong tỏa nào cũng có thể ảnh hưởng đến một phần tư nguồn cung dầu vận chuyển bằng đường biển, giữ cho phí rủi ro ngắn hạn luôn hiện hữu. Tâm lý thị trường, cùng với khẩu vị rủi ro rộng hơn, đã giúp dầu phục hồi phần nào sau những tổn thất giữa tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Xăng dầu trong nước biến động mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 18/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 15/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, sau 5 lần suy giảm liên tiếp, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có lần đầu tiên điều chỉnh tăng trong năm mới 2026.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).