Phát hiện hơn 3 tấn chân gà đông lạnh trong bao dứa không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua Đội số 1 (Đội Cơ động) liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng 3.840 kg, trị giá gần 100 triệu đồng.

Hơn 3 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải BKS 29C -365.24.

Cụ thể, vào hồi 17h ngày 14/1, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 29C-365.24 do anh B.Đ.Đ (SN 1983, trú tại thôn Quảng Chính 3, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 3.120 kg chân gà đông lạnh, được đóng trong 130 bao dứa, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tiếp đó, vào lúc 14h20, ngày 15/1, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra xe bán tải BKS 14C-188.19 do tài xế N.V.P (SN 1992, trú tại khu phố Hải Xuân 5, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, đơn vị phát hiện trên xe vận chuyển 720 kg củ cải muối xuất xứ Trung Quốc và không có giấy tờ hợp pháp.

Số chân gà đông lạnh này được đóng trong 130 bao dứa, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hiện các vụ việc đang được Đội QLTT số 1 hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 5/11/2025 đến 15/1/2026), Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 218 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 6 tỷ đồng; buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.