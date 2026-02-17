Mùng 1 Tết, giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội thấp bất ngờ

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày 17-2 (mùng 1 Tết), sân bay này dự kiến khai thác 819 chuyến bay với xấp xỉ 120.000 lượt hành khách.

Trong đó, tổng số chuyến bay từ nhà ga quốc nội là 259; khách đi từ nhà ga quốc nội hơn 40.000 lượt, áp đảo so với lượng khách từ các tỉnh, thành tới TPHCM.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người vẫn chọn bay ngày mùng 1 Tết để về quê sum họp cùng gia đình. Giá vé máy bay nếu mua thời điểm này và khởi hành trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ thấp bất ngờ.

Các hãng hàng không Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet, Vietnam Airlines đang còn mở bán rất nhiều chỗ trên đường bay từ TPHCM đi Hà Nội vào Mùng 1 Tết với giá từ 2,12 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

Cụ thể, Bamboo Airways mở bán giá thấp nhất là 2,12 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways giá từ 2,21 triệu đồng; Vietjet từ 2,33 triệu đồng; Vietnam Airlines và Vietravel Airlines khoảng từ 2,5 triệu đồng/chặng… Các mức giá vé này thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Đường bay từ TPHCM đi Hà Nội ngày mùng 1 Tết đang được các hãng mở bán với giá thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó

Trong những ngày tiếp theo, nếu khách bay từ TPHCM đi Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung, giá vé máy bay tiếp tục giảm về dưới mốc 2 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, sau Tết, nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam để làm việc, học tập, đi du lịch… sẽ đẩy giá vé máy bay lên cao.

Thực tế, vé máy bay chặng từ Hà Nội vào TPHCM vào các mùng 4, 5, 6, 7 đều không còn loại giá thấp. Giá thấp nhất cho chặng này sau Tết lên tới 8,86 triệu đồng/chặng (Vietjet) hoặc vé hạng thương gia từ 9,8 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Theo Vietnam Airlines, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại tăng mạnh, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đều gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác cao điểm, tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Giá vé ngày mùng 1 Tết thấp nhất từ 2,12 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình tối 16-1

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ, đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.