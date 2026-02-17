Nuôi gà đẻ kiểu gì mà một ông nguyên là công chức bàn giấy ở An Giang cứ qua 1 ngày là cầm 25 triệu ngon ơ?

"Muốn đi xa phải đi cùng công nghệ"

Nhiều người dân tại ấp Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) vẫn thường nhắc về ông Nguyễn Hòa Bình như một tấm gương về sự táo bạo. Từng có thời gian dài làm công chức nhà nước, chuyên nghiên cứu về hoạt động của Quốc hội và HĐND, nhưng với trăn trở về việc nâng cao thu nhập kinh tế gia đình và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Bình đã quyết định nghỉ việc để dấn thân vào ngành chăn nuôi.

Ông Bình nhớ lại, năm 2021 sau khi tham quan nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, ông đầu tư xây dựng chuồng trại trên diện tích 7.000m2 theo hướng an toàn sinh học để nuôi gà đẻ trứng.

Ông Nguyễn Hòa Bình thu hoạch trứng gà tại trang trại gà của mình.

Ban đầu, ông lựa chọn nuôi gà thịt, nhưng sau một thời gian, nhận thấy giá cả thị trường bấp bênh, ông đã nhạy bén chuyển sang nuôi gà đẻ trứng – một hướng đi đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí đầu tư cao hơn nhưng mang lại giá trị kinh tế ổn định.

Hiện nay, trang trại của ông đang duy trì quy mô 30.000 con gà với hai giống chủ lực là gà Hà Lan và gà Thái. Với tư duy "muốn đi xa phải đi cùng công nghệ", ông không tiếc tay đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chuồng trại, từ tiền đất, con giống đến các trang thiết bị tự động hiện đại nhất hiện nay.

"Nuôi gà đẻ trứng lợi nhuận cao nhưng chi phí đầu tư rất lớn. Nếu có điều kiện đầu tư bài bản, cùng một diện tích, lợi nhuận từ nuôi gà có thể cao gấp 100 lần so với trồng lúa truyền thống", Ông Bình chia sẻ đầy tâm đắc.

Ông Nguyễn Hòa Bình, tỷ phú An Giang nuôi gà đẻ trứng, chia sẻ hành trình từ "nghiên cứu viên" đến chủ trang trại 30.000 con gà đẻ trứng. Ảnh: Hồng Cẩm

"Số hóa" chuồng trại: Quản lý đàn gà bằng điện thoại thông minh

Điểm khác biệt lớn nhất giúp trang trại của ông Bình đạt hiệu quả vượt trội chính là việc ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý. Thay vì phương thức chăn nuôi truyền thống "trông trời, trông đất, trông mây", ông Bình điều hành toàn bộ quy trình thông qua các thiết bị cảm biến và điện thoại thông minh.

Mỗi trại gà có diện tích 1.500m2 được ông thiết kế khép kín hoàn toàn với hệ thống quạt đối lưu, giàn làm mát bằng hơi nước và quạt thông gió. Nhờ đó, nhiệt độ và không khí bên trong luôn duy trì ở mức lý tưởng, giúp đàn gà mát mẻ quanh năm, phát triển đồng đều và hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Trang trại gà được số hóa khép kín. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, trang trại của ông tự động hóa từ khâu ăn đến khâu chăm sóc. Với hệ thống cho ăn, uống tự động, ông Bình sử dụng khay ăn và khay uống tự động, giúp kiểm soát chính xác khẩu phần dinh dưỡng cho từng cá thể. Điều này không chỉ giúp gà hấp thụ dinh dưỡng tối ưu mà còn giảm thiểu đáng kể lượng thức ăn dư thừa và chất thải ra môi trường.

Qua ứng dụng trên điện thoại, ông có thể theo dõi đàn gà mọi lúc mọi nơi, điều chỉnh tốc độ quạt hút hay kiểm soát độ ẩm chỉ bằng một cú chạm. Việc tự động hóa giúp hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp của con người với vật nuôi, từ đó tránh lây lan dịch bệnh và tiết kiệm chi phí nhân công đáng kể.

Từ cân bằng nhiệt độ đến ăn, uống đều tự động. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường được ông xử lý rất khoa học. Dưới nền chuồng được lót lớp cám dừa kết hợp với chế phẩm sinh học khử mùi hôi, giúp nền đất luôn khô ráo. Cứ 4-5 ngày, lượng phân gà được thu dọn sạch sẽ để bán cho các hộ trồng trọt, vừa tạo thêm thu nhập, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tỷ phú An Giang nuôi gà cho hiệu quả kinh tế "khủng" và trách nhiệm với cộng đồng

Nhờ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt và tiêm phòng vắc xin đầy đủ, tỷ lệ gà đẻ trứng tại trang trại của ông Bình đạt tới 95%. Với mức giá trứng hiện tại khoảng 2.200 đồng/quả, mỗi ngày sau khi trừ hết chi phí cám bã, điện nước, nhân công… ông Bình thu lãi ròng khoảng 25 triệu đồng – một con số mơ ước của bất kỳ người nông dân nào.

Công nhân đang thu hoạch trứng. Ảnh: Hồng Cẩm

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, trang trại của ông Bình hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 7 triệu đồng/tháng.

Về đầu ra, ông hoàn toàn yên tâm khi thương lái đến tận nơi thu mua mỗi ngày để cung cấp cho thị trường Vĩnh Tế, Châu Đốc và các vùng lân cận, vốn vẫn đang trong tình trạng "cung không đủ cầu".

Ông Đoàn Hùng Cường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nhận xét: "Chú Bình là gương nông dân giỏi tiêu biểu, luôn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình của chú không chỉ cho thu nhập cao mà còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm tại địa phương".

Hiện tại, ông Bình đang có kế hoạch lấy lại 6.000m2 đất cho thuê tại Tịnh Biên để mở rộng quy mô, hướng tới mô hình tuần hoàn khép kín, tự nuôi gà hậu bị để cung cấp giống cho các trại của mình.

Mỗi ngày sau khi trừ hết chi phí cám bã, điện nước, nhân công… ông Bình thu lãi ròng khoảng 25 triệu đồng. Ảnh: Hồng Cẩm

Hành trình từ một công chức đến "đại gia" ngành gà của ông Nguyễn Hòa Bình chính là minh chứng sống động cho việc: Khi nông dân dám nghĩ lớn, dám ứng dụng công nghệ, họ hoàn toàn có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.