Xuất khẩu đất hiếm Trung Quốc tăng vọt sau cuộc gặp Tập – Trump

Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu đất hiếm tháng 11 đạt 5.493,9 tấn, tăng 26,5% so với tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp. Đây cũng là tháng đầu tiên trọn vẹn sau cuộc gặp Tập – Trump, nơi hai bên đồng thuận “tăng tốc” việc vận chuyển các khoáng sản chiến lược.

Động lực tăng chủ yếu đến từ việc Bắc Kinh nới các nút thắt trong thủ tục xuất khẩu vốn được siết chặt nhiều tháng qua. Kể từ tháng 4, Trung Quốc áp yêu cầu giấy phép riêng cho từng lô hàng, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu – đặc biệt trong ngành ô tô, điện tử và quốc phòng bị đình trệ.

Xuất khẩu đi Mỹ hay châu Âu tăng mạnh hơn?

Hiện chưa rõ thị trường nào là động lực chính của mức tăng trên. Hải quan Trung Quốc chỉ công bố chi tiết theo từng quốc gia vào ngày 20/12. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán Mỹ có thể là bên hưởng lợi lớn hơn sau thỏa thuận chính trị cấp cao giữa hai nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ leo thang, đất hiếm – nhóm 17 nguyên tố đóng vai trò sống còn trong chip, xe điện, radar và các thiết bị quân sự trở thành vũ khí chiến lược của cả hai nền kinh tế. Do đó, mọi biến động trong nguồn cung từ Trung Quốc đều được Washington và châu Âu theo dõi sát sao.

Những thay đổi trong chính sách xuất khẩu của Trung Quốc ảnh hưởng thế nào?

Tháng 4, Bắc Kinh siết kiểm soát bằng quy định yêu cầu giấy phép cho từng lô hàng, gây thiếu hụt nghiêm trọng và làm tắc nhiều mắt xích trong chuỗi sản xuất ô tô. Điều này đồng thời giúp Trung Quốc có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Tuần trước, Reuters cho biết Trung Quốc đã bắt đầu cấp “giấy phép tổng” – loại giấy kéo dài 12 tháng, nhằm đơn giản hóa thủ tục và tăng tốc xuất khẩu sau cuộc gặp Tập – Trump. Tác động rõ rệt nhất của loại giấy phép này khả năng sẽ xuất hiện trong dữ liệu thương mại năm sau.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đạt 58.193,1 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.