Ông Trump cho Nvidia bán H200 vào Trung Quốc, đổi lại Washington lấy 1/4 doanh thu

Phát biểu trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Nvidia sẽ được cấp phép xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc cũng như “một số thị trường khác”, miễn là Mỹ nhận 25% doanh thu từ các hợp đồng này. Đây là mức chia sẻ cao hơn nhiều so với thỏa thuận trước đó, khi Nvidia và AMD đồng ý trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ hồi tháng 8.

Theo ông Trump, chính sách mới nhằm đảm bảo ba mục tiêu: hỗ trợ việc làm tại Mỹ, củng cố năng lực sản xuất trong nước và mang lại lợi ích cho người nộp thuế. Ông cũng cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang hoàn thiện các điều khoản chi tiết trước khi cấp phép chính thức.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đã phản hồi tích cực” với đề xuất này, một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận trong bối cảnh họ cần tiếp cận công nghệ AI cao cấp.

H200 có ý nghĩa gì và khác gì với các chip khác của Nvidia?

Chip H200 là phiên bản cao cấp hơn của H20, mẫu chip mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI. Tuy nhiên, H200 vẫn không phải dòng mạnh nhất của Nvidia, vốn đang dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo.

Việc H20 bị Trung Quốc cảnh báo hạn chế sử dụng gần đây cho thấy nước này không hoàn toàn hài lòng với các phiên bản chip bị cắt giảm hiệu năng do quy định của Mỹ. Trong bối cảnh đó, việc được tiếp cận H200 dù có kiểm soát là một tín hiệu quan trọng với các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Nvidia đã lên tiếng ủng hộ quyết định của chính quyền Mỹ. Công ty cho rằng việc cho phép bán H200 cho các khách hàng đã được Bộ Thương mại thẩm định là “một sự cân bằng hợp lý”, giúp duy trì việc làm và sản xuất trong nước.

Quyết định này ảnh hưởng thế nào đến cuộc cạnh tranh chip AI Mỹ – Trung?

Chất bán dẫn là trái tim của mọi thiết bị điện tử, từ điện thoại, máy tính đến hệ thống quân sự và AI. Do đó, chip AI đã trở thành tâm điểm trong cuộc đua công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, Washington liên tục siết chặt xuất khẩu các chip cao cấp sang Trung Quốc nhằm hạn chế năng lực AI và quân sự của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược tự chủ bán dẫn nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào chip Nvidia để phục vụ các mô hình AI thế hệ mới.

Chính sách mới của ông Trump được xem là bước đi mang tính “thỏa hiệp”: cho phép doanh nghiệp Mỹ tham gia thị trường Trung Quốc nhưng dưới một cơ chế kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo lợi ích tài chính cho Mỹ. Tuy nhiên, các điều khoản cuối cùng của Bộ Thương mại sẽ quyết định mức độ “được phép” của Trung Quốc trong thực tế.