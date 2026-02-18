Giá vàng hôm nay mới nhất (18/2): Bất ngờ đảo chiều, tăng "sốc"

Giá vàng hôm nay 18/2 bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 phút hôm nay ngày 18/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.928 USD/ounce, tăng mạnh 32 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và tăng mạnh gần 60 USD/ounce so với đầu phiên sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sự tăng giá của chỉ số đô la Mỹ và giá dầu thô giảm là một trong những những yếu tố tiêu cực bên ngoài thị trường đối với giá vàng khi bắt đầu tuần giao dịch ngắn ngủi do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ.

Bên cạnh đó, sự thanh lý vị thế mua yếu từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn cũng khiến kim loại quý này giảm giá mạnh liên tục.

Đối với các yếu tố chính trị, việc Mỹ và Iran đã gặp nhau trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tránh xung đột leo thang ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ vào quốc gia Cộng hòa Hồi giáo năm ngoái. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn, mặc dù bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran có lẽ chưa thể đạt được.

Giới chuyên gia nhận định, sự thay đổi trật tự toàn cầu đang định giá lại vàng. Theo đó, vàng và bạc đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1/2026 trước khi trải qua đợt bán tháo mạnh do yếu tố kỹ thuật vào cuối tháng. Bất chấp sự biến động, các yếu tố cơ bản và cấu trúc thúc đẩy giá của cả 2 kim loại vẫn còn nguyên vẹn.

Thị trường dường như đang bước vào một chế độ tiền tệ mới được định hình bởi sự phân mảnh địa chính trị ngày càng gia tăng, niềm tin vào các thể chế giảm sút và việc sử dụng ngày càng nhiều hệ thống tài chính như một công cụ hoạch định chính sách.

Sự dịch chuyển trong trật tự vốn toàn cầu này củng cố vai trò của vàng như một tài sản dự trữ trung lập nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ quốc gia hay hệ thống tiền tệ nào. Ngoài ra, sự đảo chiều mạnh mẽ của giá bạc được thúc đẩy bởi hoạt động thanh lý bằng đòn bẩy, nhưng các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn mạnh mẽ, được neo giữ bởi nhu cầu công nghiệp, nguồn cung không co giãn và lượng tồn kho trên mặt đất đang giảm dần.

Giá vàng đã có một trong những khởi đầu năm mạnh mẽ nhất

Nhìn lại biến động của thị trường vàng trong tháng đầu năm 2026, giá vàng giao ngay đã tăng gần 600 USD/ounce (tương đương 13,31%) trong tháng 1/2026, chốt phiên tháng ở mức 4.895 USD/ounce - cao nhất mọi thời đại khi đóng cửa hàng tháng.

Trong đó, giá vàng đạt mức cao nhất trong ngày là 5.595 USD/ounce vào ngày 29/1/2026 và sau đó trải qua đợt bán tháo mạnh nhất với một ngày trong gần 45 năm, (giảm hơn 481 USD/ounce, tương đương giảm 8,95%) vào ngày cuối cùng của tháng 1/2026.

Nhiều chuyên gia tin rằng sự tăng vọt của vàng trong tháng 1/2026 phản ánh sự định giá lại mạnh mẽ các rủi ro chính trị và thể chế hơn là một chất xúc tác vĩ mô thông thường. Thị trường ngày càng đánh giá thấp sự sụp đổ của các trụ cột uy tín hỗ trợ tài sản pháp định như: kỷ luật tài chính, chủ nghĩa đa phương và sự độc lập của ngân hàng trung ương.

Đồng thời, sự leo thang ép buộc địa chính trị từ Venezuela đến Greenland nhấn mạnh rằng việc tịch thu tài sản và sự phụ thuộc lẫn nhau được vũ khí hóa hiện là công cụ của chính sách nhà nước Hoa Kỳ. Điều đó nhấn mạnh rằng rất ít tài sản an toàn về mặt chính trị. Vai trò của vàng như một loại tiền tệ bên ngoài trung lập đã trở nên có giá trị hơn đáng kể.

Sự thay đổi trật tự toàn cầu đang định giá lại vàng thế giới.

Sự thay đổi này đã thúc đẩy dòng vốn mạnh mẽ đổ vào vàng và kim loại quý. Vàng đã có một trong những khởi đầu mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng khi động lực, sự phân bổ lại của nhà đầu tư và hoạt động phòng ngừa rủi ro địa chính trị hội tụ. Sự tăng giá lên đến đỉnh điểm trong giai đoạn bùng nổ, tiếp theo là sự đảo chiều mạnh mẽ, mang tính cơ học khi các giao dịch theo đà tăng trưởng được thanh lý và buộc phải giải thể.

Giới chuyên gia nhận định, các phân tích không thể bỏ qua sự sụp đổ chớp nhoáng này, nhưng dường như đang có sự định giá lại niềm tin hệ thống. Các động lực dài hạn của vàng như rủi ro rút vốn, sự xói mòn tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và việc tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn bất chấp sự biến động.

Giá vàng trong nước tiếp tục bất động

Giá vàng hôm nay 18/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động do cả nước đang trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji và Phú Quý đều giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.