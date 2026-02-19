Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Lao dốc sau phiên tăng giá đột biến

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 19/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice ghi nhận giá xăng dầu đồng loạt suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Lao dốc sau phiên tăng đột biến

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics suy giảm, giá dầu WTI giao ngay bán ra 65 USD/thùng, giảm nhẹ 0,09 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,22 % so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 70,1 USD/thùng, giảm 0,24 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,35% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu tuần qua biến động nên trong ngày hôm nay 19/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng 7,8% đến 8% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 8% đến trên 10,2%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng hơn 4% lên trên 70 USD/thùng vào thứ Tư, phục hồi sau khi giảm 1,9% trong phiên trước đó do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ hơn từ châu Á gây áp lực lên thị trường vật chất bất chấp những tín hiệu trái chiều về sản lượng tương lai.

Báo cáo hàng tháng mới nhất từ ​​Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy việc gián đoạn sản lượng mùa đông và các hạn chế xuất khẩu đã cắt giảm nguồn cung toàn cầu khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Giêng. Đồng thời, lượng tiêu thụ mạnh hơn từ Trung Quốc và Ấn Độ đã hấp thụ thêm dầu, thu hẹp dòng chảy xuất khẩu khả dụng.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, bao gồm cả rủi ro gián đoạn xung quanh eo biển Hormuz, đã tạo thêm một khoản phí bảo hiểm đáng kể cho giá dầu bằng cách đe dọa tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển.

Mặt khác, OPEC+ đang xem xét tăng sản lượng dần dần từ tháng Tư, trong khi các bước thăm dò hướng tới việc khôi phục xuất khẩu của Venezuela khó có thể mang lại khối lượng ngay lập tức do các hạn chế về cấp phép và hậu cần.

Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Xăng dầu trong nước bước vào đà giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 19/2 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, ngày 12/2, trong đó giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh tăng đồng loạt, từ 120 đồng đến hơn 420 đồng/ lí, tuỳ loại.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít; - GIá xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 18.463 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/02/2026 và kỳ điều hành ngày 12/02/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%); 76,580 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%); 87,444 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%); 87,532 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%).