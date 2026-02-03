Giá vàng hôm nay (3/2): Tiếp đà "lao dốc", giảm 25 triệu đồng sau 3 ngày, đang hướng về mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/2, liên tục giảm

Giá vàng hôm nay 3/2, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với hôm qua. Trong đó, vàng SJC đã giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng, xuống còn 166 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng giảm mạnh từ 4,5 - 5,7 triệu đồng/lượng và mức bán chỉ còn từ 165,8 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng SJC và nhẫn đều giảm mạnh từ đỉnh đã thiết lập các ngày trước đó. Vàng SJC sau khi đạt đỉnh 191 triệu đồng/lượng đã giảm 25 triệu đồng/lượng; còn vàng nhẫn sau khi lập cột mốc mới 191,3 triệu đồng/lượng cũng đã giảm gần 25 triệu đồng/lượng.

Theo một số các chuyên gia, giá vàng thế giới đang diễn biến rất khó lường và thị trường trong nước sẽ tiếp tục bám theo xu hướng thế giới. Dự báo, giá vàng hôm nay có thể phục hồi nhẹ hoặc đi ngang.

Tính đến 6 giờ 30 ngày 3/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 4,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 162,8 - 165,8 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 3/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.723 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.657 USD/ounce, giảm mạnh 229 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng giảm mạnh nằm trong phạm vi giao dịch rộng hàng ngày vào giữa phiên giao dịch tại Mỹ sáng qua, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần qua và sau phiên giao dịch lập kỷ lục hôm thứ sáu tuần trước.

Sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán Mỹ và chỉ số USD, cùng với giá dầu thô tương lai giảm mạnh, là những yếu tố tiêu cực bên ngoài thị trường đang tác động ngược lại với phe mua kim loại quý trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần và tháng giao dịch.

Cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Một phần áp lực lên giá kim loại là do Tổng thống Trump hôm thứ sáu tuần trước đã đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (Fed), điều này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng cao. Ông Warsh nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một số người cho rằng sự sụt giảm mạnh trên thị trường vàng là do các nhà đầu cơ Trung Quốc đặt cược lớn vào các lệnh mua dài hạn bằng đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai và có thể không hiểu được những hậu quả tiềm tàng của đòn bẩy khổng lồ này.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến giá vàng kỳ hạn tháng 4 tuần trước đã hình thành một "sự đảo chiều quan trọng" giảm mạnh trên biểu đồ nến hàng ngày, đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã đạt đỉnh.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự mạnh ở 5.000 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở 4.250 USD/ounce. Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất hôm nay là 4.905 USD/ounce và sau đó là 5.000 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4.600 USD/ounce và sau đó là 4.500 USD/ounce.