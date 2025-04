Chỉ trong 11 ngày, nhà đầu tư Trung Quốc gom hơn 29 tấn vàng vượt cả quý đầu năm

Đồng thời còn vượt qua các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ, đánh dấu sự bùng nổ quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc đối với kim loại quý này.

Ảnh minh họa: China Daily

Dòng vốn vào quỹ ETF vàng Trung Quốc tăng vọt

Ông John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại WGC, cho biết các quỹ ETF vàng Trung Quốc đã thu hút thêm 29,1 tấn vàng trong 11 ngày đầu tháng 4, vượt xa con số 23,5 tấn của cả quý I/2025 (tháng 1-3). Trong khi đó, các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ chỉ ghi nhận dòng vốn vào 27,8 tấn trong cùng kỳ tháng 4, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tâm điểm đầu tư vàng toàn cầu.

“Nếu quý I/2025 bị chi phối bởi dòng vốn vàng liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và hoạt động mua ETF tại các thị trường phương Tây, thì quý II dường như đang chứng kiến một xu hướng mới: sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đầu tư vàng từ Trung Quốc”, ông Reade nhận định trên mạng xã hội.

Giá vàng tăng mạnh giữa bối cảnh bất ổn kinh tế

Giá vàng toàn cầu, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và kinh tế, đã tăng 22% từ đầu năm 2025. Vào ngày 14/4/2025, giá vàng đạt mức kỷ lục 3.245,42 USD/ounce, chủ yếu do những bất ổn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007 so với đồng USD, mất khoảng 0,6% giá trị kể từ ngày 2/4, khi ông Trump công bố các biện pháp thuế quan đáp trả.

Tại Trung Quốc, chênh lệch giá vàng (gold premium) so với chuẩn giá London tăng mạnh, đạt 1% vào cuối tuần trước, so với mức 0,2% một tuần trước đó. Các đại lý vàng áp mức phí chênh lệch từ 24 đến 54 USD/ounce. Một nhà giao dịch vàng giấu tên tiết lộ rằng các ngân hàng vàng quốc tế đã hoạt động sôi nổi bất thường tại Trung Quốc trong tuần qua, nhập khẩu lượng lớn vàng để tận dụng mức chênh lệch giá hấp dẫn này.

Xu hướng toàn cầu và tác động đến thị trường vàng

Trên phạm vi toàn cầu, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn vào lớn nhất trong ba năm qua trong quý I/2025, phản ánh sức hút của vàng trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Sự gia tăng dòng vốn vào các quỹ ETF vàng Trung Quốc trong tháng 4 cho thấy quốc gia này đang trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường vàng toàn cầu, vượt qua Mỹ – thị trường vốn dẫn đầu trong quý trước.

Các chuyên gia nhận định rằng nhu cầu vàng tại Trung Quốc có thể tiếp tục tăng, đặc biệt khi đồng nhân dân tệ chịu áp lực mất giá và nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn để bảo toàn giá trị tài sản. Bên cạnh đó, các yếu tố như lạm phát, bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được dự báo sẽ hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.