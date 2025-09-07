Một tuần “bùng nổ”: Các ông lớn công nghệ Mỹ cán mốc 21 nghìn tỷ USD vốn hóa

Phán quyết mới trong vụ kiện chống độc quyền với Google đã tạo cú hích lớn cho thị trường. Dù bị thua kiện, Google không phải bán đi trình duyệt Chrome mà chỉ chịu một số hạn chế nhẹ, trong đó, có việc phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với đối thủ. Quyết định này giúp Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng hơn 10% trong tuần, còn Apple cũng hưởng lợi vì tiếp tục duy trì thỏa thuận được Google trả hàng tỷ USD để làm công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.

Các nhà phân tích nhận định phán quyết này “xóa bỏ đám mây đen” treo trên đầu Google và Apple, đồng thời mở đường cho những hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là với nền tảng Gemini của Google.

Thẩm phán Amit Mehta giải thích rằng sự trỗi dậy của AI tạo sinh đã thay đổi cục diện thị trường, làm suy giảm sức mạnh độc quyền truyền thống của Google.

Tổng giám đốc điều hành của Alphabet và Google, Sundar Pichai.

Broadcom được lợi gì từ “cơn sốt AI”?

Broadcom – tân binh trong “câu lạc bộ nghìn tỷ USD” – có một tuần bùng nổ sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng và thông tin giành được hợp đồng 10 tỷ USD từ một khách hàng mới, được cho là OpenAI. Cổ phiếu Broadcom tăng 13% chỉ trong tuần, nâng vốn hóa lên khoảng 1,6 nghìn tỷ USD, tức tăng 120% so với một năm trước.

Nhờ các dòng chip tùy chỉnh phục vụ AI, Broadcom đã trở thành đối tác của Google, Meta và ByteDance (công ty mẹ TikTok). Giới phân tích đánh giá công ty đang “tăng tốc toàn diện” với triển vọng tăng trưởng rõ rệt và đơn hàng lớn trong tương lai.

Sự nổi lên của Broadcom phản ánh xu hướng bùng nổ hạ tầng phần cứng phục vụ AI, nơi các tập đoàn lớn sẵn sàng chi khủng để đảm bảo nguồn lực công nghệ.

Vì sao Nvidia và Microsoft lại “tụt lại”?

Trong khi nhiều ông lớn tăng trưởng, Nvidia – “ngôi vương” chip AI – lại giảm hơn 4% trong tuần, đánh dấu 4 tuần liên tiếp đi xuống. Dù không có tin xấu cụ thể, đà giảm khiến cổ phiếu Nvidia trở thành kém nhất trong nhóm công ty nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, với vốn hóa vẫn trên 4 nghìn tỷ USD và tăng 56% trong 12 tháng qua, Nvidia vẫn giữ ngôi vị số 1.

Microsoft cũng tiếp tục chuỗi giảm năm tuần liền, dù cổ phiếu vẫn cao hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh sau thời gian dài tăng nóng.

Tesla lấy lại phong độ nhờ kế hoạch lương khủng cho Musk

Tesla, vốn chật vật vì doanh số sụt giảm và cạnh tranh gay gắt từ xe điện giá rẻ Trung Quốc, bất ngờ tăng 5% trong tuần qua. Động lực chính đến từ thông báo công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch trả lương cho Elon Musk có thể lên tới gần 1 nghìn tỷ USD, chia thành 12 gói thưởng gắn với mục tiêu vốn hóa.

Để nhận gói đầu tiên, Tesla phải gần như nhân đôi giá trị thị trường lên 2 nghìn tỷ USD. Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, cho biết kế hoạch này nhằm “giữ cho Musk tập trung và có động lực dẫn dắt công ty”.