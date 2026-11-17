Nhàn tênh chuyện đi chợ

Thay vì tranh thủ ghé siêu thị sau giờ làm, chị Lan Hương (34 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) giờ chỉ cần mở ứng dụng của siêu thị, chọn những món hàng cần mua rồi hẹn giờ giao tận nhà.

“Trước đây, mỗi buổi chiều sau khi đi làm về, tôi vội vàng đến trường đón con, sau đó tạt vào siêu thị đi chợ. Về nhà lại tất bật nấu nướng cho kịp giờ cơm tối. Lúc nào cũng lo kẹt xe, sợ trễ giờ”, chị Hương kể.

Không cần đến siêu thị, khách hàng vẫn có thể mua hàng qua online tiện lợi

Từ khi biết đến dịch vụ đi siêu thị trên mạng, chị không còn phải xoay xở với lịch trình dày đặc như trước. Chỉ cần đặt hàng trước, thực phẩm được giao đến tận nhà, chị có thêm thời gian chuẩn bị bữa cơm và chăm sóc gia đình.

Với chị Minh Trang (ngụ phường Vườn Lài), mua sắm trực tuyến còn giúp duy trì thói quen đi chợ mỗi ngày. Thịt, cá, rau củ, trái cây hay đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm đều có thể đặt qua ứng dụng của siêu thị gần nhà.

“Buổi tối, sau khi xong mọi việc, tôi lại lên mạng đi siêu thị. Hôm sau hàng được giao tận nhà đúng giờ. Mình còn có thể đặt những món chế biến sẵn như cơm, canh, rau xào, gà rán…”, chị Trang chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm thời gian đi lại, cách mua sắm này còn giúp chị chủ động hơn trong sinh hoạt. Thay vì dành cả buổi để đi chợ cuối tuần, chị có thể đặt thực phẩm theo nhu cầu từng ngày, đồng thời dành thời gian tập thể dục và học online.

Nhân viên siêu thị đi chợ hộ cho khách

Tương tự, chị Thùy Dung (42 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết chỉ mất khoảng 10 phút lướt ứng dụng là có thể chọn đủ hàng hóa cần thiết cho gia đình. Từ rau, cá, thịt đến các mặt hàng tiêu dùng đều được giao tận nhà sau khi đặt mua và thanh toán trực tuyến.

Theo chị Dung, mua hàng qua siêu thị còn giúp chị hạn chế cảnh dậy sớm đi chợ, không phải khuân vác hàng hóa cồng kềnh. Các sản phẩm có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong khi những chương trình khuyến mãi thường xuyên cũng giúp gia đình tiết kiệm chi phí.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại TPHCM như SATRA, Saigon Co.op, GO!, Bách Hóa Xanh… đã triển khai dịch vụ mua hàng trực tuyến, đi chợ hộ và giao tận nhà. Người tiêu dùng có thể tiếp cận các chương trình khuyến mãi như khi mua trực tiếp tại siêu thị. Các hệ thống còn áp dụng chính sách miễn phí giao hàng đối với khách hàng trong phạm vi khoảng 5 - 10km.

Xu hướng của tương lai

Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, các hệ thống bán lẻ cũng không còn chỉ cạnh tranh bằng vị trí cửa hàng, giá bán hay chương trình khuyến mãi. Khả năng phục vụ khách hàng trên nền tảng số và giao hàng đến tận nhà đang trở thành một hướng phát triển quan trọng.

Quản lý một siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) cho biết, việc mở thêm cửa hàng không còn là chìa khóa duy nhất để tăng doanh thu. Doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược bán hàng trực tuyến mạnh mẽ, tương tác hiệu quả trên mạng xã hội và tận dụng dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Chỉ cần đặt hàng qua ứng dụng, hẹn ngày giờ nhận hàng, siêu thị sẽ đưa hàng hóa đến tận nhà "thượng đế"

“Kênh trực tuyến của chúng tôi chiếm khoảng 11% tổng doanh thu. Đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên được miễn phí giao trong bán kính 10km, kết hợp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại cửa hàng” – người này chia sẻ.

Thời gian qua, hệ thống bán lẻ SATRA giới thiệu chương trình mua hàng online cùng các combo đi chợ hộ, từ bữa cơm Việt đến gia vị, hàng thiết yếu và sản phẩm chăm sóc nhà cửa. Chương trình được triển khai tại 4 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Khách hàng có thể đặt hàng qua hotline, Zalo OA hoặc các kênh mạng xã hội của siêu thị, cửa hàng gần nhất. Nhân viên sẽ lựa chọn những sản phẩm theo combo và giao đến tận nhà. Theo đại diện SATRA, chương trình hướng đến nhóm khách hàng làm việc văn phòng, ít có thời gian đi chợ hoặc chế biến thức ăn, giúp họ tiết kiệm thời gian vào bếp và có thêm thời gian quây quần bên gia đình.

Dịch vụ đi chợ hộ là giúp giảm bớt áp lực cho bà nội trợ, giới văn phòng, công sở

Trong khi đó, Saigon Co.op cũng đẩy mạnh phát triển nền tảng thương mại điện tử Co.op Online. Nền tảng này vừa được trao giải thưởng “Chiến lược Thương mại điện tử của năm - Việt Nam” tại Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 do Tạp chí Retail Asia tổ chức tại Singapore.

Hiện, Co.op Online hiện tiếp nhận và xử lý trung bình khoảng 5.000 đơn hàng trực tuyến/ngày, cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu. Nền tảng tập trung vào hàng Việt Nam chính hãng, minh bạch xuất xứ và kiểm soát chất lượng.

Theo bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, thời gian tới, Co.op Online sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình vận hành và tối ưu năng lực giao nhận. Saigon Co.op cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái số thông qua các mô hình như cửa hàng ưu tiên trực tuyến, sàn thương mại điện tử và dịch vụ B2B trực tuyến.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, trong nhịp sống hiện đại, dịch vụ đi chợ hộ có nhiều lợi thế và sẽ tiếp tục được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, để giữ chân khách hàng, các nhà bán lẻ không thể chỉ dựa vào sự tiện lợi. Nguồn hàng phải bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và độ tươi ngon, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, những bất cập trong thanh toán, lựa chọn hàng hóa và giao nhận cần được khắc phục từ chính phản hồi của khách hàng. Bởi với người tiêu dùng, một ứng dụng dễ sử dụng hay lời hứa giao hàng tận nhà là chưa đủ. Điều họ cần là những sản phẩm đúng chất lượng, đúng yêu cầu và được giao đúng hẹn. Khi đáp ứng được những điều đó, siêu thị trên mạng mới thực sự trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi gia đình.