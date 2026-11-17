Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) ngày 16/11 thông qua phương án phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế theo yêu cầu của trái chủ.

Theo nghị quyết, Novaland dự kiến chuyển đổi 16 trái phiếu với tổng giá trị 3,786 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu được hoán đổi thành 173.708 cổ phiếu NVL. Tổng cộng, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.779.328 cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 27,8 tỷ đồng. Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến là 16/11/2026.

Nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu trên là OCLANER FUNDS SICAV – Oclaner Asian Bond Fund, có địa chỉ tại Singapore. Đây là quỹ đầu tư trái phiếu đã từng tham gia chuyển đổi trái phiếu Novaland trước đó, chứ không phải một trái chủ mới xuất hiện.

Chấp nhận chuyển nợ Novaland thành cổ phiếu giá cao

Giao dịch mới của Oclaner Asian Bond Fund diễn ra trong bối cảnh thị giá NVL thấp hơn đáng kể so với mức giá chuyển đổi được áp dụng cho lô trái phiếu quốc tế. Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/11, cổ phiếu NVL được giao dịch quanh mức 10.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu cao gấp khoảng 3,3 lần thị giá.

Nếu tính theo mức giá 10.300 đồng/cổ phiếu, gần 2,8 triệu cổ phiếu mà Oclaner dự kiến nhận về có giá trị thị trường khoảng 28,6 tỷ đồng, chỉ tương đương 30% giá trị 94,5 tỷ đồng của số trái phiếu đem chuyển đổi.

Tuy nhiên, không thể căn cứ vào chênh lệch này để kết luận quỹ đầu tư chịu lỗ tương ứng. Giá trị chuyển đổi trong nghị quyết là giá trị xác định theo điều khoản trái phiếu, không phản ánh giá vốn thực tế của nhà đầu tư. Hồ sơ cũng không cho biết quỹ đã mua số trái phiếu này với mức giá bao nhiêu.

(Ảnh minh họa)

Thực tế, Oclaner không phải tổ chức tài chính nước ngoài duy nhất chấp nhận chuyển đổi trái phiếu Novaland theo mức giá cao hơn nhiều so với thị trường.

Trước đó, ngày 6/10, BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris (Pháp), đã chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 2,366 triệu USD, tương đương hơn 59 tỷ đồng, thành 1.737.080 cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi cũng được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu.

Novaland sau đó công bố hoàn tất đợt phát hành này. Đầu tháng 11, HoSE chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 1,73 triệu cổ phiếu phát sinh từ giao dịch chuyển đổi của BNP Paribas.

Đây cũng không phải giao dịch đầu tiên của BNP Paribas trong năm 2026. Cuối tháng 3, tổ chức này đã chuyển đổi 15 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị khoảng 3,375 triệu USD thành gần 2,48 triệu cổ phiếu NVL, cùng mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu đợt chuyển đổi mới nhất của Oclaner hoàn tất, chỉ riêng ba giao dịch trên trong năm 2026 sẽ tương ứng với 41 trái phiếu, tổng giá trị chuyển đổi gần 9,53 triệu USD và khoảng 7 triệu cổ phiếu NVL.

Từ cuối năm 2025, danh sách trái chủ nước ngoài chuyển đổi trái phiếu Novaland đã có sự hiện diện của nhiều tên tuổi trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

Cụ thể, trong đợt chuyển đổi 133 trái phiếu thành hơn 20,75 triệu cổ phiếu NVL cuối năm 2025, có bốn tổ chức tham gia gồm BNP Paribas Financial Markets, Oclaner Asian Bond Fund, Oclaner Global Credit Opportunities và Barclays Capital Securities.

Trong đó, BNP Paribas Financial Markets nhận khoảng 16,54 triệu cổ phiếu; Oclaner Asian Bond Fund nhận 780.090 cổ phiếu; Oclaner Global Credit Opportunities nhận hơn 3,2 triệu cổ phiếu và Barclays Capital Securities nhận 156.018 cổ phiếu. Giá chuyển đổi khi đó là 36.000 đồng/cổ phiếu, cũng cao hơn đáng kể so với thị giá NVL cuối năm 2025.

Giải mã lựa chọn của các trái chủ nước ngoài

Việc các định chế tài chính nước ngoài liên tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu ở mức giá cao gấp nhiều lần thị giá đặt ra câu hỏi về động cơ kinh tế đằng sau những giao dịch này.

Về lý thuyết, trái chủ có thể tiếp tục nắm giữ trái phiếu để nhận các khoản thanh toán trong tương lai hoặc sử dụng quyền chuyển đổi theo điều kiện hợp đồng. Tuy nhiên, lựa chọn này còn phụ thuộc vào triển vọng thu hồi nợ, thời hạn thanh toán, giá vốn trái phiếu và nhu cầu thanh khoản của từng nhà đầu tư.

Đối với Novaland, lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã trải qua nhiều vòng tái cấu trúc. Theo điều khoản được cập nhật trong năm 2026, dư nợ gốc tại thời điểm tái cấu trúc là khoảng 318,26 triệu USD, ngày đáo hạn được gia hạn đến 16/7/2028, với lãi suất 5,25%/năm. Giá chuyển đổi được điều chỉnh về 34.000 đồng/cổ phiếu từ tháng 7/2026.

Các trái chủ không đơn thuần đứng trước lựa chọn nhận tiền mặt ngay lập tức hoặc nhận cổ phiếu. Nếu tiếp tục giữ trái phiếu, họ còn phải tính đến khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Novaland trong những năm tới.

Trong khi đó, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giúp nhà đầu tư thay thế quyền đòi nợ bằng quyền sở hữu cổ phần. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, cổ phiếu có thể được giao dịch trên thị trường, nhưng nhà đầu tư cũng phải chấp nhận rủi ro biến động giá và không còn quyền đòi khoản nợ đã chuyển đổi.

NVL mất hơn 36% thị giá trong 6 tháng qua. Ảnh: Investing

Một yếu tố khác cần lưu ý là giá vốn thực tế của các trái chủ. Nếu trái phiếu được mua lại trên thị trường thứ cấp với mức chiết khấu lớn so với giá trị danh nghĩa, hiệu quả tài chính của giao dịch chuyển đổi có thể khác đáng kể so với phép tính dựa trên giá trị nợ ghi trong nghị quyết.

Đến nay, các công bố của Novaland chưa cung cấp thông tin về giá mua trái phiếu, các thỏa thuận phòng ngừa rủi ro hoặc mục tiêu đầu tư cụ thể của những tổ chức tham gia chuyển đổi. Do đó, chưa đủ cơ sở để kết luận việc chấp nhận giá chuyển đổi 34.000 đồng phản ánh kỳ vọng của các trái chủ rằng thị giá NVL sẽ trở lại vùng giá này.

Các giao dịch chuyển đổi giúp Novaland giảm một phần nghĩa vụ nợ bằng tiền mặt, song tác động vẫn còn tương đối nhỏ so với quy mô dư nợ hiện hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của Novaland ở mức khoảng 72.413 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 22.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang đối mặt với áp lực từ các khoản nợ gốc và lãi vay quá hạn.

Trong bối cảnh đó, khoản chuyển đổi 94,5 tỷ đồng của Oclaner, nếu hoàn tất, chỉ tương đương khoảng 0,13% tổng dư nợ vay tài chính tại cuối quý III.

Song song với việc hoán đổi nợ thành cổ phần, Novaland còn triển khai đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng. Ngày 11/11, HĐQT doanh nghiệp thông qua việc thực hiện thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu đến hết ngày 11/1/2027, nhằm tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua và bảo đảm khả năng thành công của đợt chào bán.

Như vậy, Novaland đang đồng thời triển khai hai hướng xử lý bài toán tài chính: huy động vốn mới từ cổ đông và chuyển đổi một phần nghĩa vụ trái phiếu quốc tế thành vốn chủ sở hữu.

Việc Oclaner Asian Bond Fund tiếp bước BNP Paribas, cùng sự tham gia trước đó của Barclays Capital Securities và các quỹ ngoại khác, cho thấy quá trình chuyển đổi nợ thành cổ phần vẫn đang được các trái chủ quốc tế tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, số lượng định chế tài chính tham gia không đồng nghĩa áp lực nợ của Novaland đã được giải quyết.