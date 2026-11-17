Trong thế giới của các loại trái cây, quả việt quất không chỉ nổi bật bởi hương vị ngọt thanh, mát lạnh mà còn được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng. Vì vậy mà mặt hàng này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, ưa chuộng của nhiều người Việt.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, nhiều năm tở lại đây, nguồn cung quả việt quất trên thị trường khá dồi dào và giá dễ tiếp cận hơn với đại đa số người tiêu dùng Việt. Có những thời điểm, việt quất được rao bán chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng/kg hoặc giá lẻ theo mỗi hộp chỉ khoảng vài chục nghìn/hộp.

Vì việt quất là mặt hàng nhập khẩu nên so với những loại quả khác có giá tương đối cao, tuy nhiên với vị ngon, giòn tan, ngọt đậm, hương thơm đặc trưng, tốt cho sức khỏe nên nhanh chóng kiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Tùy vào chất lượng quả, việt quất sẽ được bán với nhiều mức giá khác nhau, hàng càng đẹp, đều quả giá sẽ càng cao.

Trong số những loại trái cây nhập khẩu, việt quất là một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Chị Thu An (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Việt quất là một trong những loại quả nhập khẩu bán chạy, với hương vị thơm ngon đặc trưng nên được rất nhiều người sẵn sàng chi tiền dù giá có cao. Việt quất có màu đậm, trái nhỏ, giống quả sim của Việt Nam. Mới đầu ăn có vị chát nhẹ, sau có vị ngọt thanh, đặc biệt là hương thơm của quả khiến kích thích vị giác. Trong các loại hoa quả nhập khẩu, việt quất là loại quả khó bảo quản nhất, tỷ lệ quả hỏng cao hơn nhiều so với nho, táo, cherry nên vận chuyển phải rất cẩn thận để tránh dập thối, hư hỏng, vì vậy giá loại quả này đắt và biến động theo từng chuyến hàng.

Việt quất được nhiều người ưa chuộng và sẵn sàng chi tiền triệu mua về thưởng thức bởi đây là loại quả tốt cho sức khỏe từ trẻ nhỏ đến người già. Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, quả việt quất còn cung cấp nhiều vitamin A, B, C, E cũng như các chất có lợi cho sức khoẻ như đồng, sắt, kẽm…".

Việt quất có mức giá bán trên thị trường tương đối đắt đỏ.

Theo số liệu của Hiệp hội Việt quất Mỹ (USHBC), năm 2025, Mỹ xuất khẩu 523.597 pound việt quất sang Việt Nam, tương đương khoảng 237,5 tấn. Con số này tăng 160% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ việt quất Mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu việt quất Mỹ sang Việt Nam tăng 56% so với cùng kỳ. Tính từ năm 2020 đến nay, sản lượng xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Việt Nam tăng bình quân 33% mỗi năm.

Việt quất có hương vị thơm ngon, tốt với sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Việt quất Mỹ được xuất khẩu sang Việt Nam dưới nhiều hình thức, bao gồm sản phẩm tươi, đông lạnh và sấy khô. Sự đa dạng về chủng loại giúp mặt hàng này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng và kênh tiêu thụ khác nhau.

Theo USHBC, một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng là sự mở rộng của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển, tạo thêm kênh phân phối cho trái cây nhập khẩu.

Việt quất là một trong những loại quả nhập khẩu bán chạy, với hương vị thơm ngon đặc trưng nên được rất nhiều người sẵn sàng chi tiền dù giá có cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng, được người tiêu dùng quan tâm về chất lượng và an toàn sức khỏe cũng góp phần thúc đẩy sức tiêu thụ việt quất.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, USHBC cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác tiếp thị, cung cấp dữ liệu thị trường và phối hợp với các đơn vị phân phối tại Việt Nam.

Sự gia tăng xuất khẩu việt quất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam.