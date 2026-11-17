Sẽ gỡ lệnh hoãn xuất cảnh sớm cho người bị mạo danh

Cục Thuế vừa thay mặt Bộ Tài chính giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không áp dụng tràn lan biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký). Đồng thời, cần có cơ chế bảo vệ người bị giả mạo thông tin cá nhân lập doanh nghiệp.

Thời gian qua nhiều người bị lấy cắp thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Ảnh: NIA

Giải trình kiến nghị này, cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo đã có quy định bảo vệ người bị mạo danh. Theo đó, khi nhận được văn bản của công an xác nhận đã tiếp nhận và đang giải quyết vụ việc, cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Nếu lệnh hoãn xuất cảnh đã được ban hành, cơ quan thuế sẽ hủy bỏ theo quy định.

Cơ chế này giúp bảo vệ người bị mạo danh ngay trong thời gian xác minh, không phải chờ kết quả giải quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo không đồng ý đề xuất giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế và tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân ngay khi có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để lập công ty của công dân.

Lý do là văn bản tiếp nhận phản ánh chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, chủ thể có nghĩa vụ thuế hay tính hợp pháp của các biện pháp cưỡng chế. Trong khi đó, người bị phản ánh có thể còn những khoản nợ thuế không liên quan đến vụ việc mạo danh.

Việc tạm đình chỉ ghi nhận thông tin cá nhân trong đăng ký kinh doanh cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý, hoạt động của doanh nghiệp và quyền lợi của các bên liên quan. Do đó, việc xử lý cần căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật.

Chưa thay đổi điều kiện tạm hoãn xuất cảnh với người không nợ thuế

Một kiến nghị khác của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) là làm rõ việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 06 nhưng không có nợ thuế.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho biết số liệu không còn nợ thuế tại thời điểm trước khi ban hành thông báo cần được đối chiếu với các nghĩa vụ phát sinh sau đó để xác định đầy đủ trách nhiệm của người nộp thuế.

Theo quy định hiện hành trường hợp 03, 06 nếu không thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: Cục Thuế

Dự thảo Nghị quyết hiện tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06, không sửa đổi chung điều kiện tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả người thuộc trạng thái 06.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị chưa bổ sung kiến nghị của VTCA vào dự thảo, mà tiếp tục rà soát trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế.