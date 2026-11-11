Lãi suất cao vót, vẫn có ngân hàng được khách gửi hàng nghìn tỷ lãi rẻ như cho

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) thường được xem là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí huy động. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động tăng trong 9 tháng đầu năm đang tạo sức ép lên nguồn vốn này.

Khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng, một bộ phận người gửi tiền có thêm động lực chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các khoản tiết kiệm để hưởng lợi suất cao hơn. Một số chương trình ưu đãi đặc biệt đưa lãi suất lên 8-9%/năm, song thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng.

Thống kê của VietNamNet tại 29 ngân hàng niêm yết cho thấy, tính đến hết quý III, chỉ có 8 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với đầu năm. Trong đó, Sacombank, PGBank và OCB có mức cải thiện đáng chú ý.

Cụ thể, Sacombank tăng 3,91 điểm phần trăm, PGBank tăng 3,47 điểm phần trăm, OCB tăng 2,27 điểm phần trăm, NCB tăng 1,23 điểm phần trăm, PVcomBank tăng 0,97 điểm phần trăm, VietBank tăng 0,85 điểm phần trăm, VietABank tăng 0,49 điểm phần trăm và BVBank tăng 0,17 điểm phần trăm.

Diễn biến này cho thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp tại phần lớn ngân hàng, trong khi tiền gửi có kỳ hạn trở nên hấp dẫn hơn. Điều này có thể làm gia tăng áp lực chi phí vốn, nhất là với những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn CASA.

Dẫu vậy, mức sụt giảm về CASA của các ngân hàng cũng không quá lớn, dao động từ 0,08 điểm phần trăm (Bac A Bank) đến 7,71 điểm phần trăm (MSB).

Tính chung, CASA của 29 ngân hàng niêm yết đến 30/9/2026 đạt 16,67%, giảm nhẹ 1,68 điểm phần trăm so với đầu năm với số dư huy động CASA đạt 2,79 triệu tỷ đồng.

Top 10 ngân hàng duy trì tỷ lệ CASA cao nhất tại 29 ngân hàng được khảo sát tính đến 30/9 lần lượt gồm: MB 33,14%, Vietcombank 31,87%, Techcombank 31,70%, VietinBank 22,63%, PGBank 21,41%, MSB 20,42%, BIDV 19,83%, ACB 19,38%, Sacombank 18,91%, TPBank 16,54%.

Như vậy, Top 10 ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng huy động khách hàng vẫn là những cái tên quen thuộc.

MB tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ CASA. Vietcombank vượt Techcombank lên vị trí thứ hai, còn Techcombank xuống thứ ba.

Xét về số dư tiền gửi không kỳ hạn đến 30/9, 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, VietinBank chia sẻ vị trí dẫn đầu với số dư dao động từ 440.000 đến 570.000 tỷ đồng. Chỉ 3 “ông lớn” này đã chiếm tới hơn 60% thị phần huy động tiền gửi không kỳ hạn của 29 ngân hàng được khảo sát đến 30/9/2026.

Nhóm các ngân hàng có số dư tiền gửi không kỳ hạn đạt trên 100.000 tỷ đồng đến 30/9 còn có: MB 328.000 tỷ, Techcombank 213.000 tỷ, Sacombank 145.000 tỷ, ACB 116.000 tỷ và VPBank 101.000 tỷ.