Một đồng peso Cuba giờ mua được gì?

Một đồng peso Cuba trở thành “vô dụng”

Trong đoạn video lan truyền trên TikTok, Katy Catarina – người dùng mạng xã hội với tài khoản Aprendedora – cầm trong tay vài đồng peso lấp lánh in hình anh hùng José Martí rồi thở dài: “Tôi giữ chúng lại vì thương hại, chứ chẳng biết dùng để làm gì.”

Cô kể rằng trước đây, một đồng peso có thể đủ để đi xe buýt, gọi điện thoại công cộng hay mua một ly cà phê nhỏ. Nhưng đến năm 2025, tất cả những nhu cầu tối thiểu ấy đều vượt xa giá trị của đồng tiền này. Những gì còn sót lại chỉ là kỷ niệm và nỗi buồn về sự sụp đổ của sức mua đồng nội tệ.

Theo nền tảng độc lập elTOQUE, ngày 21/8/2025, một đô la Mỹ được giao dịch ở mức 405 peso Cuba (CUP), trong khi đồng euro là 450 CUP và đồng MLC ở mức 195 CUP. Đây là kết quả của nhiều năm mất giá liên tiếp, khi nền kinh tế Cuba phụ thuộc ngày càng nhiều vào ngoại tệ.

Tình trạng này phản ánh sự suy yếu trầm trọng của nền kinh tế quốc gia. Sự khan hiếm hàng hóa, lạm phát cao và chính sách tài chính không hiệu quả đã khiến người dân ngày càng mất niềm tin vào giá trị của đồng peso.

Tiền Cuba trở nên mất giá nghiêm trọng

Người dân Cuba chịu ảnh hưởng ra sao?

Với mức thu nhập trả bằng đồng nội tệ, đa số người lao động và hưu trí Cuba không đủ khả năng trang trải các nhu cầu cơ bản. Những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men hay dịch vụ đều trở nên đắt đỏ, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn.

Những ai có người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về thì còn cầm cự được, còn phần lớn người dân phải chật vật xoay xở trong đời sống hàng ngày. Không ít người tìm đến mạng xã hội để chia sẻ bức xúc, biến TikTok và các diễn đàn trực tuyến thành nơi phản ánh sự bất lực trước đồng tiền ngày càng “mất tiếng nói” trong đời sống.