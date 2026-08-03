Choáng với doanh thu của 'đại gia' xăng dầu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, với bức tranh kinh doanh trái chiều trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Petrolimex đạt 136.218 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 78% so với cùng kỳ năm trước và là mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Sau quý đầu năm chịu ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và phải tăng trích lập dự phòng hàng tồn kho, kết quả kinh doanh của Petrolimex đã đảo chiều mạnh trong quý II. Doanh nghiệp lãi ròng hơn 3.044 tỷ đồng, trong khi quý I ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 662 tỷ đồng.

Petrolimex cho biết, kết quả tích cực trong quý II đến từ sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng khoảng 12% so với cùng kỳ, cùng với việc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích trong quý I. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã chủ động điều hành nguồn hàng, cân đối tồn kho và quản trị rủi ro theo diễn biến thị trường, đồng thời các công ty con trong các lĩnh vực nhiên liệu bay, hóa dầu, gas, logistics, bảo hiểm... tiếp tục đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất.

Tính trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt 234.916 tỷ đồng doanh thu, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, tập đoàn thu về gần 1.300 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng. Lãi ròng đạt hơn 2.382 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Petrolimex ghi nhận gần 20.618 tỷ đồng hàng tồn kho theo giá gốc và trích lập gần 439 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Doanh thu của các doanh nghiệp xăng dầu tăng mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động.

Trong khi đó, PVOIL lại chứng kiến một nghịch lý: Doanh thu cao nhất từ trước đến nay nhưng lợi nhuận không theo kịp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II, PVOIL đạt 90.003 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh cùng chi phí tài chính và chi phí bán hàng gia tăng đã khiến doanh nghiệp lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi.

PVOIL cho biết, giá dầu brent bình quân quý II lên khoảng 104,5 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo giá nhập khẩu và giá vốn bán hàng tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng do mặt bằng lãi suất và nhu cầu vốn lưu động lớn hơn, còn doanh thu tài chính không đủ bù đắp phần chi phí phát sinh, khiến doanh nghiệp chuyển từ có lãi sang thua lỗ trong quý II.

Nhờ kết quả tích cực trong quý đầu năm, lũy kế 6 tháng, PVOIL vẫn ghi nhận 134.867 tỷ đồng doanh thu, tăng 85,5% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 476 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, PVOIL cũng chịu áp lực từ biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp khi giá vốn tăng nhanh. Cuối tháng 6, hàng tồn kho theo giá gốc của doanh nghiệp tăng gấp đôi đầu năm, lên gần 5.920 tỷ đồng. Cùng với đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ khoảng 15 tỷ đồng lên hơn 231 tỷ đồng.