50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu vàng trị giá 256 tỷ đồng giấu bên trong một bức tường tầng hầm xây kín

Theo luật Bỉ, người phát hiện kho báu phải chờ ít nhất 5 năm để chủ sở hữu hợp pháp có cơ hội nhận lại tài sản. Ảnh: Facebook/Cảnh sát địa phương Dendermonde

Thông tin trên Người quan sát, khoảng 3 tháng trước, vào ngày 11/8, một nhóm công nhân xây dựng tại thị trấn Dendermonde, vùng Đông Flanders (Bỉ), phát hiện kho vàng gồm khoảng 50 thỏi vàng và hàng trăm đồng xu trong lúc đào đất lắp đặt hệ thống thoát nước. Tổng giá trị số tài sản ước tính khoảng 9 triệu euro (tương đương 256 tỷ đồng).

Theo The Guardian, vụ việc xảy ra tại đường Van Langenhovestraat, thuộc khu Sint-Gillis-Dendermonde, cách thủ đô Brussels khoảng 30km về phía Tây Bắc. Nhóm công nhân đang thi công tại khuôn viên một nhà máy bia cũ thì phát hiện những đồng xu nằm dưới đất. Khi tiếp tục đào, họ tìm thấy các thỏi vàng được cất giấu bên trong một bức tường tầng hầm xây kín.

Kho báu gồm khoảng 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu vàng, một số hạt vàng và các thỏi vàng có đánh số. Toàn bộ được cất trong một chiếc túi, giấu bên trong bức tường tầng hầm của căn biệt thự từng thuộc sở hữu gia đình Van Assche - chủ một nhà máy bia lâu đời tại địa phương.

Hình ảnh do cảnh sát Dendermonde công bố cho thấy hàng chục thỏi vàng được xếp trên bàn, bên cạnh một chiếc xô chứa đầy tiền xu. Theo truyền thông Bỉ, tổng giá trị số tài sản ước tính khoảng 9 triệu euro.

Kobe - nam sinh 18 tuổi làm thêm tại công trường, là người đầu tiên phát hiện số vàng. Chia sẻ với đài VRT, Kobe kể: "Lúc đầu, tôi nghĩ đó là những đồng xu 1 euro. Chúng tôi bắt đầu đào chúng lên, rồi nhìn thấy một thỏi vàng. Hóa ra, nó có giá trị lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng".

Sau khi nhận ra giá trị của số tài sản, nhóm công nhân đã báo cho chủ công trình và cảnh sát. Toàn bộ số vàng sau đó được kiểm kê và chuyển đến một địa điểm bảo quản an ninh cao của chính phủ liên bang Bỉ.

Kho vàng được cất trong một chiếc túi, giấu bên trong bức tường tầng hầm của căn biệt thự. Ảnh: Facebook/Cảnh sát địa phương Dendermonde

Căn biệt thự nơi phát hiện kho báu từng thuộc sở hữu gia đình Van Assche - một gia đình giàu có nhờ hoạt động sản xuất bia. Nhà máy bia tại khu đất này bắt đầu hoạt động năm 1899 và đóng cửa vào năm 1970. Hiện nay, tổ chức phúc lợi xã hội CAW Oost-Vlaanderen quản lý khu bất động sản và đang cải tạo để xây dựng văn phòng cùng nhà ở.

Theo ông Geert Hillaert - đại diện CAW Oost-Vlaanderen, công trình đang được cải tạo toàn diện. Phần lớn kết cấu bên trong được tháo dỡ, chỉ giữ lại các bức tường. Nhóm công nhân phát hiện kho vàng trong lúc đào đất lắp đặt đường ống thoát nước.

Nguồn gốc kho báu hiện chưa được xác định. Một số thỏi vàng mang ký hiệu năm 1957 và 1960. Những dấu mốc này khiến giả thuyết gia đình Van Assche cất giấu vàng trong thời kỳ chiến tranh thế giới chưa có cơ sở thuyết phục.

Ông Luc Michiels - người đứng đầu hội lịch sử địa phương, cho biết những thành viên cuối cùng của gia đình Van Assche qua đời trong khoảng thời gian từ thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980 và không có con. Sau khi bà Maria Van Assche - hậu duệ cuối cùng của gia đình qua đời, tài sản được để lại cho một tu viện ở Dendermonde, kèm điều kiện sử dụng vào các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, bản di chúc được công bố không đề cập đến kho vàng này.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát địa phương tiến hành điều tra nguồn gốc số vàng. Đến ngày 31/8, hồ sơ được chuyển cho cảnh sát liên bang Bỉ. Trả lời báo HLN, ông Patrick Feys - cảnh sát trưởng Dendermonde, cho biết lực lượng liên bang có chuyên môn phù hợp hơn để điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng cần làm rõ số vàng có phải tài sản bị đánh cắp hoặc có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp hay không. Theo thông tin được truyền thông Bỉ dẫn lại, sau khi loại trừ khả năng liên quan đến hành vi phạm pháp, tài sản sẽ được lưu giữ trong thời hạn 5 năm để chờ chủ sở hữu hợp pháp đến xác lập quyền sở hữu. Nếu hết thời hạn này vẫn chưa tìm được chủ nhân, quyền sở hữu số vàng sẽ được giải quyết theo thủ tục dân sự. CAW Oost-Vlaanderen cũng có khả năng được hưởng số tài sản nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý.

Nhiều người tự nhận là chủ kho vàng

Theo Nhịp sống thị trường, sau khi thông tin về vụ việc được công bố, cảnh sát Dendermonde nhận được nhiều đề nghị xác lập quyền sở hữu số vàng từ các cá nhân ở nhiều quốc gia. Một số người cho rằng mình là hậu duệ của gia đình Van Assche. Một người đàn ông ở Lithuania kể rằng ông nội từng làm việc cho gia đình này và từng tham gia cất giấu số vàng.

Cảnh sát cũng nhận được thư của một người đàn ông ở châu Á. Người này nói từng sống tại Bỉ vào thập niên 1960 và đã cất giấu kho vàng trong một kiếp sống trước. Ông cho biết ban đầu chỉ nghĩ đó là giấc mơ, cho đến khi đọc được tin về vụ phát hiện. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương khẳng định luân hồi không phải căn cứ pháp lý để xác lập quyền sở hữu tài sản.

Trong khi đó, nhiều người tò mò tìm đến công trường với hy vọng phát hiện thêm vàng. Cảnh sát Dendermonde phải đăng cảnh báo trên Facebook, khẳng định toàn bộ số tài sản đã được đưa đi bảo quản. Khu vực này vẫn đang thi công, có hàng rào và nhiều hố đào nguy hiểm. Nhà chức trách yêu cầu người dân không tự ý vào công trường tìm kiếm.

Về phía nhóm công nhân, Kobe bày tỏ hy vọng sẽ nhận được khoản tiền thưởng vì đã phát hiện và chủ động giao nộp tài sản. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết quyền lợi của những người tìm thấy kho báu sẽ được xem xét sau khi quá trình điều tra và xác định chủ sở hữu hoàn tất.