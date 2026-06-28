Đại gia Đỗ Thành Nhân tái xuất sau 4 năm vướng lao lý

Tuần qua, VN-Index tăng 47,38 điểm lên mức 1.871.91 điểm. Trái lại, HNX-Index giảm 7 điểm, lùi về mức 317,83 điểm. Thanh khoản duy trì trạng thái ảm đạm phản ánh dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 103,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 40 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 171 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 0,46 triệu đơn vị, giá trị là bán ròng hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 22 - 26/6 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng hơn 112,1 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 213 tỷ đồng.

Công ty CP VKC Holdings (mã chứng khoán: VKC) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 29/6. Trong đó, VKC Holdings công bố danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 5 ứng viên là ông Đỗ Thành Nhân (45 tuổi), ông Nguyễn Văn Thọ (43 tuổi), bà Phạm Thị Lan (50 tuổi), ông Thân Xuân Nghĩa (48 tuổi), và ông Huỳnh Văn Thành (47 tuổi).

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Hoàng Holdings.

Trong danh sách này, ông Đỗ Thành Nhân là cái tên gây chú ý nhất. Giai đoạn 2021-2022, ông Nhân từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar. Đến ngày 20/4/2022, ông Đỗ Thành Nhân bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Đầu năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo giảm án từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù cho ông Đỗ Thành Nhân.

Về kế hoạch huy động vốn, VKC Holdings trình cổ đông việc chào bán 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty CP Thiên Hoàng Holdings để thu về 1.700 tỷ đồng. Số tiền huy động được, VKC Holdings dùng 1.700 tỷ đồng bổ sung vốn chủ sở hữu đầu tư dự án Velora Global Campus.

VKC Holdings cũng trình cổ đông chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ hoặc một phần nợ đã quá hạn đối với các khoản nợ trái phiếu, ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác cho Công ty CP Thiên Hoàng Holdings.

Tại phiên họp đại hội cổ đông chiều 26/6 của Công ty CP Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC), ông Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Louis Holdings - lần đầu xuất hiện trở lại sau khi thi hành án.

Trên vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Hoàng Holdings, ông Nhân cho biết sẽ rót 1.000 tỷ đồng để trở thành nhà đầu tư chiến lược của NRC. Ông Nhân cũng cho NRC vay 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ với cổ đông NRC, ông Nhân cho biết Thiên Hoàng Holdings là công ty mới thành lập vào tháng 5/2026, đồng hành cùng NRC trong quá trình xử lý nợ và chuyển hướng phát triển bất động sản.

Ông Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Louis Holdings chia sẻ với cổ đông NRC. Ảnh: FILI.

Theo phương án được cổ đông thông qua, NRC phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings để thu về 1.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên hơn 1.926 tỷ đồng. Nguồn tiền này được ưu tiên xử lý 134 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, thanh toán 160 tỷ đồng trái phiếu, trả 54 tỷ đồng nợ ngân hàng. Phần còn lại 652 tỷ đồng dùng để nhận chuyển nhượng các sản phẩm tại dự án The Welltone Luxury Residence ở Nha Trang từ Công ty CP Đầu tư VHR.Cùng với đợt phát hành riêng lẻ, NRC được cổ đông chấp thuận chủ trương huy động thêm tối đa 1.000 tỷ đồng từ tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và nhà đầu tư để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tái cơ cấu tài chính.