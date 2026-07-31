Chấm dứt dự án Sheraton Phú Quốc Resort: Đại gia kín tiếng Nguyễn Minh Chính tiềm lực ra sao?

Ông Nguyễn Minh Chính là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, logistics và sản xuất cao su.

"Khai tử" dự án sau hơn một thập kỷ dang dở

Sau nhiều năm nằm phơi mưa nắng giữa khu "đất vàng" ven biển Phú Quốc, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort chính thức bị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấm dứt hoạt động do chậm tiến độ kéo dài, không đáp ứng các cam kết đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 8/2013 và điều chỉnh gần nhất vào tháng 6/2023, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Sau hơn một thập kỷ, công trình vẫn chưa thể hoàn thành, chậm trên hai năm so với tiến độ được gia hạn.

Sheraton Phú Quốc Resort tọa lạc trên khu đất gần 3 ha tại khu vực Cửa Lấp, một mặt giáp đường Trần Hưng Đạo - trục giao thông huyết mạch nối trung tâm Dương Đông với sân bay và khu nghỉ dưỡng Bãi Trường, mặt còn lại hướng ra biển. Đây từng được đánh giá là một trong những vị trí đẹp nhất để phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo.

Theo thiết kế, dự án gồm khách sạn 5 sao khoảng 300 phòng với diện tích sàn hơn 35.000m2, tích hợp trung tâm hội nghị, nhà hàng, spa, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi chính và hồ bơi trên mái.

Sheraton Phú Quốc Resort được kỳ vọng là một dự án nổi bật ở Phú Quốc. Đồ họa: SGL

Tuy nhiên, kỳ vọng về một khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Sheraton của Starwood Hotels & Resorts đã không trở thành hiện thực. Sau khi hoàn thành phần khung bê tông của tòa khách sạn cao khoảng 6 tầng, công trình dừng thi công từ nhiều năm trước. Hiện khu vực này phủ đầy cỏ dại, cột bê tông và tường đã rêu phong, trở thành điểm nhấn kém mỹ quan ngay cửa ngõ Bãi Trường.

Theo cơ quan chức năng, dự án không thuộc trường hợp được tiếp tục điều chỉnh tiến độ nên phải chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh lý dự án, xử lý tài sản, tháo dỡ công trình và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Nếu không chấp hành, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý.

Việc thu hồi Sheraton Phú Quốc Resort nằm trong đợt rà soát mạnh tay các dự án chậm triển khai tại đảo Ngọc. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động 19 dự án nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Doanh nhân kín tiếng đứng sau dự án

Đằng sau dự án bỏ hoang nhiều năm là CTCP Viễn Đông Phú Quốc, do ông Nguyễn Minh Chính làm người đại diện theo pháp luật. Đây là doanh nhân kín tiếng trên thị trường, ít xuất hiện trước truyền thông dù đứng tên điều hành nhiều doanh nghiệp.

Ngoài Viễn Đông Phú Quốc, ông Nguyễn Minh Chính còn đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đức Việt, Công ty TNHH MTV Viễn Đông Phú Quốc, CTCP Hưng Hải Thịnh Logistics, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Long Thành.

Các doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Chính làm đại diện pháp luật đăng ký nhiều ngành nghề, tập trung vào kinh doanh bất động sản, xây dựng, logistics đến một số lĩnh vực sản xuất. Dù sở hữu mạng lưới doanh nghiệp tương đối rộng, hoạt động của các đơn vị này khá kín tiếng và hiếm khi công bố các dự án quy mô lớn.

Sheraton Phú Quốc Resort bị bỏ hoang nhiều năm được cho là do khó khăn về nguồn vốn. Chủ đầu tư từng cho biết dự án bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và đã được gia hạn tiến độ, nhưng vẫn không thể hoàn thành.

Một số website môi giới bất động sản từng đăng thông tin chào bán dự án với giá 1.500-1.700 tỷ đồng, song đây không phải giá giao dịch được cơ quan chức năng xác nhận.

Việc một dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn tại vị trí đắc địa phải chấm dứt hoạt động cho thấy xu hướng siết chặt kỷ cương đầu tư của Phú Quốc. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, các dự án chậm triển khai hoặc doanh nghiệp thiếu năng lực tài chính khó có cơ hội tiếp tục "ôm đất", buộc phải nhường chỗ cho những nhà đầu tư có đủ năng lực hơn.