Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc công bố thông tin các dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Theo quyết định, việc công bố thông tin dự án để lựa chọn nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Hà Nội, chỉ tiêu đã được giao.

Các dự án nhà ở xã hội được xác định đầu tư trong đợt này bám sát điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, Chương trình phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND TP phê duyệt.

Về tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ) là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, sau đó chuyển Sở Xây dựng tổ chức thẩm định. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông tin dự án được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP.

Tiến độ thực hiện dự án khoảng 3 năm đối với các khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và khoảng 4 năm đối với các khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường nơi có dự án phối hợp rà soát quỹ đất, cung cấp thông tin hiện trạng sử dụng đất, công bố công khai thông tin dự án, tạo cơ sở để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Danh sách 39 dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (đợt 1):