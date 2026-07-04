Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin "nóng" về dự phòng nguồn điện trước các tình huống khẩn cấp

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay: Trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2026, nước ta đã xuất hiện 03 đợt thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng và đồng thời tại cả ba miền, làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời họp báo trưa 4/7. Ảnh: VGP.

Riêng ngày 24/6/2026, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 40°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C.

Do đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận kỷ lục vận hành về sản lượng điện và công suất cực đại.

Trong đó, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh (theo ước tính sản lượng điện thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục năm 2025.

Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt trên 57.537 MW (theo ước tính công suất thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025.

Riêng đối với hệ thống điện miền Bắc, đã ghi nhận mức sản lượng điện xấp xỉ so với mức kỷ lục ngày 27/5 đạt 629,7 triệu kWh (tăng 8,8% so với mức kỷ lục năm 2025) và công suất cực đại đạt 30.279 MW (tăng 7,4% so với mức kỷ lục năm 2025).

Với tình hình như vậy, Bộ Công Thương, đặc biệt là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo kiên quyết thực hiện tất cả các giải pháp để chúng ta đảm bảo cung ứng đầy đủ điện, phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng. Và chúng ta vẫn đảm bảo được cung ứng điện.

Trước diễn biến nhu cầu phụ tải tăng cao, riêng hệ thống điện miền Bắc, Đơn vị điều độ hệ thống điện Quốc gia đã thực hiện huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện; nguồn điện nhập khẩu được tăng cường huy động; các nguồn nhiệt điện khí được huy động theo khả năng cấp khí và nhu cầu phụ tải; các nguồn điện năng lượng tái tạo tiếp tục được huy động tối đa theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao.

Dù vậy, khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn bảo đảm duy trì ở mức cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.

Về định hướng rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang tổ chức rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Việc rà soát, cập nhật được thực hiện theo hướng nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát lại các phụ tải hiện nay tại các địa phương, các vùng miền cụ thể. Rà soát, tính toán lại các phụ tải đặc biệt ở các địa phương để phục vụ cho các định hướng sản xuất cũng như cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cần phải rà soát lại.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này đang tập trung vào một số định hướng chính: Tăng cường nguồn điện nền, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028.

Đẩy nhanh tiến độ và đóng điện sớm các dự án lưới điện truyền tải cấp điện cho miền Bắc, giải tỏa công suất các nguồn điện và tăng khả năng hỗ trợ giữa các vùng; rà soát tiến độ toàn bộ các dự án trong quy hoạch, thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với những dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Cuối cùng là bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).