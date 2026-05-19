Cuộc đời 'huyền thoại' của Chu Quần Phi - nữ tỷ phú ngồi giữa Elon Musk và Tim Cook

Chu Quần Phi khi ngồi giữa Elon Musk và Tim Cook. Ảnh: CCTV

Trong quốc yến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/5, nhiều người chú ý tới một phụ nữ ngồi giữa Elon Musk và Tim Cook. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Người phụ nữ đó là Chu Quần Phi, nhà sáng lập tập đoàn Lens Technology, doanh nghiệp sản xuất kính màn hình và linh kiện cảm ứng cho nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới. So với hai tỷ phú công nghệ ngồi cùng bàn, xuất thân của Chu Quần Phi được truyền thông Trung Quốc đánh giá mang màu sắc "huyền thoại" hơn cả.

Chu Quần Phi sinh năm 1970 tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Hồ Nam. Mẹ mất sớm, cha bị tàn tật sau tai nạn lao động khiến cuộc sống gia đình bà rơi vào khó khăn. Năm 15 tuổi, bà bỏ học, một mình tới Thâm Quyến tìm việc trong các nhà máy sản xuất.

Công việc đầu tiên của Chu Quần Phi là cắt và đánh bóng kính đồng hồ tại nhà máy Aoya Optics. Trong thời gian làm việc, bà bị thu hút bởi không khí học tập quanh Đại học Thâm Quyến nên dành dụm tiền đăng ký học bổ túc buổi tối.

Chỉ trong vài năm, Chu không chỉ trở thành quản lý tại nhà máy mà còn tự học kế toán, tin học và công nghệ in lưới. Những kỹ năng này sau đó trở thành nền tảng giúp bà khởi nghiệp.

Nữ tỷ phú Chu Quần Phi. Ảnh: HK01

Năm 1990, khi chủ nhà máy quyết định rút vốn vì lo ngại triển vọng kinh doanh, Chu tiếp quản phân xưởng và bắt đầu ứng dụng kỹ thuật in lưới lên mặt kính đồng hồ - ý tưởng còn rất mới vào thời điểm đó. Các mẫu kính in chữ và hoa văn nhanh chóng bán hết trên thị trường, giúp xưởng của bà trở thành bộ phận có lợi nhuận cao nhất công ty.

Ba năm sau, Chu cùng người thân mở xưởng sản xuất kính riêng, đặt nền móng cho "đế chế kính" Lens Technology sau này.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2001 khi bà phát triển thành công kính màn hình điện thoại. Mẫu TCL 3188 - được xem là điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình kính - ra đời từ công nghệ do công ty của Chu phát triển, mở đầu cho xu hướng thay thế màn hình nhựa trên điện thoại di động.

Năm 2003, bà góp vốn bằng công nghệ và thiết bị để thành lập Lens Technology, tập trung vào kính bảo vệ màn hình điện thoại. Motorola là một trong những hãng đầu tiên hợp tác với công ty, yêu cầu loại kính có thể chịu va đập khi rơi từ độ cao nhất định mà không vỡ.

Sau thành công của những lô hàng đầu tiên, hàng loạt thương hiệu lớn như Samsung, Nokia, HTC bắt đầu tìm đến Lens Technology.

Chu Quần Phi thân thiết bên Tim Cook sau nhiều năm hợp tác. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, tên tuổi Chu Quần Phi chỉ thực sự vươn tầm toàn cầu nhờ mối quan hệ hợp tác với Apple. Năm 2007, cố CEO Steve Jobs quyết định loại bỏ màn hình nhựa dễ trầy xước trên chiếc iPhone đầu tiên để chuyển sang dùng kính cường lực. Song các nhà cung cấp khi đó không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khắt khe của Apple.

Theo truyền thông trong nước, Chu Quần Phi trực tiếp dẫn đội ngũ kỹ sư làm việc ngày đêm, tự vào xưởng điều chỉnh máy móc và kiểm soát môi trường sản xuất để đạt tiêu chuẩn Apple đề ra. Lens Technology cuối cùng vượt qua nhiều đối thủ để trở thành nhà cung cấp cốt lõi cho iPhone.

Sự thành công toàn cầu của iPhone giúp Lens Technology phát triển mạnh mẽ. Công ty niêm yết trên sàn ChiNext tại Thâm Quyến năm 2015, đưa tài sản của Chu Quần Phi tăng vọt. Cùng năm, bà lần đầu trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đại lục theo bảng xếp hạng Hurun.

Năm 2025, Lens Technology tiếp tục niêm yết tại Hong Kong. Theo Hurun Global Rich List 2026, Chu Quần Phi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 125 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 17,3 tỷ USD.

Những năm gần đây, Lens Technology mở rộng sang lĩnh vực xe điện và trở thành nhà cung cấp kính cùng thiết bị cảm ứng cho Tesla. Điều này được cho là lý do khiến Chu trở thành "mắt xích tự nhiên" giữa Tim Cook và Elon Musk trong quốc yến ở Bắc Kinh.

Chu Quần Phi là người phụ nữ Trung Quốc duy nhất trong bàn tiệc gồm toàn 'ông lớn' của nền thương mại thế giới. Ảnh: CCTV

Truyền thông Trung Quốc nhận định sự xuất hiện của Chu Quần Phi tại buổi tiệc không chỉ phản ánh vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các doanh nghiệp công nghệ nước này.