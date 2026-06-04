Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/6 vẫn giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 156 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/6, giá vàng trong nước ngày 4/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 4/6, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6, vẫn giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/6, tiếp đà giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 153 –156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 152,8 – 155,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 153 – 156 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/6 tăng với giá vàng giao ngay tăng 45 USD/ounce, lên mức 4.503 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.501 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện.

Trong ngắn hạn, giá vàng đối mặt nhiều biến động. Căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng mạnh lại kéo theo lo ngại lạm phát, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu được hỗ trợ.

Về kỹ thuật, vùng 4.460 - 4.500 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng thế giới. Nếu vượt qua vùng này, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu mất vùng hỗ trợ quanh 4.438 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể còn tiếp diễn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.503 USD/ounce (tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/6, giá vàng ngày 5/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.