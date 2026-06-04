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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 153,000 Bán 156,000

BTMH Mua 153,000 Bán 156,000

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Chi tiết bảng giá vàng 24K, 18K hôm nay 4/6: Đồng loạt giảm

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng 24K, 18K tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ luôn là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 4/6 tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 4.488 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, theo khảo sát lúc 8h45 sáng 4/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn được niêm yết ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Tiệm vàng KIM THÀNH H)

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Tiệm vàng KIM THÀNH H)

Giá vàng 24K tại SJC, DOJI, PNJ

Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại SJC, DOJI, PNJ được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Vàng SJC 5 chỉ 153.500.000 156.520.000 đồng/lượng
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153.500.000 156.530.000 đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 153.300.000 156.300.000 đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 153.300.000 156.400.000 đồng/lượng
Nữ trang 99,99% 151.300.000 154.800.000 đồng/lượng
Doji Vàng SJC 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Nữ trang 9999 149.500.000 153.500.000 đồng/lượng
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Vàng Kim Bảo 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng
Vàng nữ trang 999.9 150.900.000 154.900.000 đồng/lượng

Giá vàng 18K

Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại SJC, PNJ và một số thương hiệu khác được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Nữ trang 75% 107.362.000 116.262.000 đồng/lượng
PNJ Vàng 750 (18K) 10.728.000 11.618.000 đồng/chỉ
Mi Hồng Vàng 750 10.100.000 10.450.000 đồng/chỉ
Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 18K 11.271.000 11.738.000 đồng/chỉ
Ngọc Thẩm Vàng 18K 750 10.318.000 10.868.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.

Giá vàng hôm nay 4-6: Tiếp tục đi xuống
Giá vàng hôm nay 4-6: Tiếp tục đi xuống

Giá vàng hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi đồng USD tăng giá và giá dầu thô đi lên do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

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Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 09:44 AM (GMT+7)
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