Mark Zuckerberg mua lâu đài

Theo Business Insider, lâu đài Strancally nằm cách trụ sở quốc tế của Meta ở Dublin, thủ đô Ireland, khoảng 225 km về phía nam. Toàn bộ khu đất thuộc công trình rộng khoảng 1,78 km2, ước tính trị giá 23-35 triệu USD.

"Mark cùng gia đình rất hào hứng được tiếp tục chăm sóc tòa nhà lịch sử này và mong muốn dành thời gian ghé thăm Ireland, nơi Meta đặt trụ sở quốc tế", người phát ngôn của Meta nói hôm 20/8.

Guardian cho biết, Michael Alen-Buckley, nhà đồng sáng lập công ty đầu tư RAB Capital, cùng vợ Giancarla, hậu duệ gia đình sở hữu tập đoàn khách sạn Rocco Forte, mua lâu đài Strancally và cải tạo nó đầu những năm 2000. Cặp vợ chồng chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi Mark và gia đình tiếp nối công việc quản lý mà chúng tôi đã làm, đầu tư duy trì và nâng cấp bất động sản cùng khuôn viên làm nhà của họ theo cách bền vững. Chúc gia đình họ thật nhiều hạnh phúc ở nơi độc đáo và đầy phước lành này".

Theo cuốn sách The Houses of Ireland, lâu đài Strancally được xây dựng năm 1830 cho John Keily, cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ, do kiến trúc sư James và George Richard Pain thiết kế với quy mô lớn, cần "bốn phút rưỡi để đi bộ từ phòng ăn đến nhà bếp". Irish Times đưa tin, tòa nhà nằm bên bờ sông với cây xanh bao quanh và có ít nhất 11 phòng ngủ, 4 phòng cao cấp trên tháp, một thư viện, một phòng ăn và một phòng khách sang trọng.

Website của Cơ quan Di sản Kiến trúc Quốc gia Ireland nhận xét, việc xây dựng bằng sa thạch và đá vôi khối vuông làm tăng vẻ u ám tổng thể, nhưng cũng chứng minh tay nghề xây dựng và kỹ thuật chế tác đá cao.

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Rayban. Ảnh: Instagram/zuck

TechCrunch cho biết, đây không phải thương vụ bất động sản lớn đầu tiên của Zuckerberg riêng trong năm nay. Ông và vợ được cho là đã chi 170 triệu USD để mua một căn nhà ở cùng khu phố tại Miami với Jeff Bezos, gia nhập hàng loạt tỷ phú công nghệ rời California trong bối cảnh bang này có thể áp thuế tài sản mới.

Zuckerberg hiện đứng thứ 6 trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes với giá trị tài sản ước tính 187,6 tỷ USD. Năm 2004, khi 19 tuổi, ông đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, sau đó lên sàn chứng khoán năm 2012 và hiện sở hữu 13% cổ phần công ty.

Facebook đổi tên thành Meta năm 2021 nhằm chuyển trọng tâm sang xây dựng vũ trụ ảo metaverse. Tuy nhiên, dự án không thành công như mong đợi và công ty đang đầu tư mạnh tay cho AI.