Từ đặc sản Tây Bắc đến bò Wagyu cao cấp: Thịt trâu giá siêu rẻ thành hàng đắt đỏ

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 408.500 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD. Trong đó, riêng thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 21,1% về lượng (khoảng 86.193,5 tấn) và chiếm 30,9% về giá trị (370,8 triệu USD).

Ấn Độ là một trong những thị trường cung cấp chính mặt hàng này vào Việt Nam. Giá nhập khẩu bình quân tương đương khoảng 113.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với thịt trâu trong nước.

Điều đáng nói, lượng thịt trâu nhập khẩu không phải là con số đột biến trong năm nay mà đã kéo dài nhiều năm. Theo đó, năm 2025, nước ta đã chi 681,3 triệu USD để nhập khẩu 188.700 tấn thịt và các sản phẩm thịt từ Ấn Độ, trong đó chủ yếu là thịt trâu.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá nhập khẩu bình quân thịt trâu tươi và đông lạnh trong năm 2025 là 3.690 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 4.301 USD/tấn của 5 tháng đầu năm nay.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, trong năm tài chính 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu thịt trâu của nước này đạt 4,1 tỷ USD, giá bình quân khoảng 3.236 USD/tấn. Việt Nam là một trong những khách hàng lớn mua thịt trâu Ấn Độ.

Vậy, hàng trăm nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ giá rẻ nhập về Việt Nam rồi đi đâu?

Thịt trâu Ấn Độ được "hô biến" thành thịt trâu gác bếp đặc sản vùng cao. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ

Những số liệu trên cho thấy, nhu cầu tiêu thụ thịt trâu Ấn Độ tại thị trường Việt là rất cao. Song, thay vì xuất hiện đúng với tên và xuất xứ, thịt trâu Ấn Độ giá rẻ lại được “cộp mác” đặc sản vùng cao, thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, thậm chí là thịt bò Wagyu thượng hạng.

Mới đây, vụ Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, trú tại phường Lào Cai) bị khởi tố để điều tra về tội Lừa dối khách hàng là điển hình cho việc "hô biến" thịt trâu Ấn Độ thành "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", đồng thời in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Từ năm 2022 đến 2025, Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải) đã mua số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng từ CTCP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Số thịt trâu sấy này sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trên các sàn thương mại điện tử, thịt trâu gác bếp SaPa TV được rao bán với giá 600.000 đồng/gói 500g. Theo đó, 1kg thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ, được quảng cáo là đặc sản Tây Bắc, có giá lên tới 1,2 triệu đồng - mức giá tương đối đắt đỏ.

Giữa tháng 8, Công an TP Đồng Nai đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với số lượng lớn. Cụ thể, Công ty Trần Lê Foods (phường Long Thành, TP Đồng Nai) đã mua thịt trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó chế biến thành thịt sấy khô, bán ra thị trường dưới mác khô bò.

Khi cơ quan chức năng phát hiện, Công ty Trần Lê Food đã nhập khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ, chế biến thành 65 tấn thịt khô và dán nhãn "khô bò" để bán ra thị trường với tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Tháng 8 năm ngoái, Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi thành Công ty TNHH MTV MQ Food) ở Hà Giang và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty, kho lạnh còn chứa hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ, thịt lợn nhập khẩu. Cùng với đó còn có hơn 6 tấn thịt trâu, thịt lợn đã sấy khô và đóng gói thành phẩm.

Công ty CP Thực phẩm Hida phù phép thịt trâu Ấn Độ thành thịt bò cao cấp. Ảnh: VTV24

Tháng 10/2025, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhân viên Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) đang bơm phụ gia vào thịt để tạo vân mỡ, biến thịt trâu thành thịt bò cao cấp.

Tại khu vực sản xuất của công ty này, những miếng thịt trâu Ấn Độ đông lạnh được đưa vào máy chuyên dụng với hàng trăm đầu kim tiêm liên tục đâm xuyên nhiều lượt vào miếng thịt trâu. Mỗi lượt bơm đều tẩm thêm hỗn hợp chất màu trắng sữa để tạo hiệu ứng vân mỡ.

Chỉ sau vài phút bơm tẩm, miếng thịt trâu đã biến thành miếng thịt bò cao cấp với những vân mỡ cẩm thạch đan xen được người tiêu dùng chuộng mua.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Hida, cho biết đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác là thịt bò cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật Bản.

Điều đáng nói, 1kg thịt trâu Ấn Độ giá rẻ sau khi đánh tráo thành thịt bò nhập khẩu được bán với giá 500.000-800.000 đồng, cao gấp 4-7 lần. Người sản xuất thu được khoản lợi nhuận siêu khủng.

Trên thị trường, thịt bò bít tết cắt khoanh tròn, khoanh ô van với đặc điểm có các vân mỡ đan xen đang được bày bán la liệt trên chợ online. Giới buôn bán quảng cáo đây là thịt bò cao cấp, nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc nhập từ Úc nhưng nuôi theo công nghệ Nhật Bản. Mức giá của loại thịt bò này dao động từ 270.000-900.000 đồng/kg.

Tương tự, các loại thịt trâu sấy, thịt bò khô đặc sản được rao bán với giá từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/kg tùy loại.

Còn người tiêu dùng như lạc vào ma trận, khó phân biệt thật - giả. Bởi ngay cả người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng, các doanh nghiệp cũng bị cơ quan chức năng phanh phui chuyện làm ăn gian dối, trục lợi bất chính.