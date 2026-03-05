Bên trong 'hầm trú ẩn' 170 triệu USD của Mark Zuckerberg

Nhà sáng lập Meta và vợ, bác sĩ Priscilla Chan, vừa hoàn tất giao dịch mua biệt thự tại số 7 đảo Indian Creek (Miami) vào đầu tháng 3 với giá 170 triệu USD. Theo Wall Street Journal, đây là bất động sản nhà ở đắt nhất lịch sử hạt Miami-Dade và thuộc nhóm những giao dịch cao nhất nước Mỹ. Trước đó, khu đất này được vợ chồng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Aaron Rollins mua lại vào năm 2020 với giá chỉ 30 triệu USD.

Nằm ngoài khơi vịnh Biscayne, Indian Creek là hòn đảo biệt lập chỉ có 41 căn nhà với khoảng 80 cư dân. Nơi đây được mệnh danh là "Hầm trú ẩn của tỷ phú" (Billionaire Bunker) nhờ hệ thống an ninh nghiêm ngặt: chỉ có một lối vào duy nhất qua cây cầu trạm gác, cùng lực lượng cảnh sát tuần tra 24/7 trên bộ và dưới nước. Chuyển đến đây, gia đình Zuckerberg sẽ làm hàng xóm với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady hay vợ chồng Ivanka Trump.

Phối cảnh dinh thự của Zuckerberg đang xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Ảnh: New York Post

Theo bản thiết kế, dinh thự của tỷ phú 42 tuổi nằm trên khu đất rộng hơn 7.400 m2. Không gian sống lên tới 2.800 m2 bao gồm 9 phòng ngủ, 11 phòng tắm, phòng gym, spa, salon làm tóc và rạp chiếu phim tại gia. Khu nhà còn có không gian học tập riêng biệt, phục vụ việc tự học (homeschooling) của các con Zuckerberg.

Căn nhà do kiến trúc sư nổi tiếng Ferris Rafauli thiết kế, nổi bật với mặt tiền hướng biển dài hơn 60 m, hồ bơi vô cực và bến tàu đủ sức chứa du thuyền cỡ lớn. Điểm nhấn bên trong là một bể cá dung tích 5.600 lít đóng vai trò như vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Thư viện thiết kế thông tầng với một lối đi bí mật ẩn sau kệ sách, mang đến vẻ đẹp hoài cổ và bí ẩn.

Ảnh chụp từ trên cao toàn cảnh khu đất. Ảnh: New York Post

Việc Zuckerberg chuyển hướng sang bang khác được giới chuyên gia bất động sản đánh giá là nhằm tránh đề xuất đánh thuế tài sản 5% đối với giới siêu giàu tại California. Gần đây, nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng đang có xu hướng dịch chuyển tài sản khỏi thung lũng Silicon để tìm đến những bang có chính sách thuế ưu đãi hơn.

Ngoài cơ ngơi mới tậu, tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 220 tỷ USD này còn nắm giữ danh mục bất động sản khổng lồ tại Hawaii, California và sở hữu siêu du thuyền Launchpad trị giá 300 triệu USD.