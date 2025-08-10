Lý do Quỷ Đỏ thảm bại vẫn hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng

Mùa 2024-2025 được xem là "nỗi ê chề" của Manchester United suốt 51 năm qua. Họ liên tục vật lộn dưới đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Premier League) rồi kết thúc ở vị trí thứ 15.

Chung kết Europa League hôm 21/5 là hy vọng cuối cùng để Quỷ Đỏ cứu vãn mùa giải tệ hại, nhưng họ lại thất bại 0-1 trước Tottenham, đồng nghĩa mùa 2025-2026, Man Utd sẽ vắng bóng mọi giải đấu cấp châu Âu, chỉ còn trụ ở ba đấu trường Premier League, FA Cup, Carabao Cup. Nếu muốn có vé Champions League mùa 2026-2027, họ buộc phải vào top 4 Premier League.

Giới chuyên môn cho rằng thành tích tệ hại sẽ khiến Man Utd đối mặt khủng hoảng kéo dài - không chỉ khát danh hiệu, mà còn khó hút tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè. Loạt CLB Premier League lẫn CĐV đối thủ mỉa mai: "Còn ai muốn đến United nữa chứ?". Tuy nhiên trái với mọi dự đoán, Quỷ Đỏ vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhiều cầu thủ trẻ.

Man Utd đối đầu Everton trong chuyến du đấu hè ở Mỹ, hôm 4/8. Ảnh: MU

Hào quang quá khứ "cứu" Man Utd

Steven Railston - cây viết kỳ cựu tờ Manchester Evening News, cho rằng Man Utd hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng nhờ chiến tích quá khứ, truyền thống câu lạc bộ.

Đầu tháng 6, CLB chiêu mộ Matheus Cunha, 26 tuổi, từ Wolverhampton Wanderers với giá 87 triệu USD, hợp đồng kéo dài 5 năm. Mùa trước, Cunha ghi 17 bàn, 6 đường kiến tạo ở Premier League. Anh có thể chơi tốt vị trí trung phong, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công, phần nào giúp HLV Amorim giải bài toán hàng công, khi Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho không còn phù hợp triết lý của ông.

Theo The Sun, nhiều CLB liên hệ Cunha nhưng cầu thủ Brazil chỉ nghiêng về Man Utd. Trong buổi ra mắt, Cunha nói CLB luôn có ý nghĩa đặc biệt và không nơi nào như Man Utd. " Hồi nhỏ, nhà tôi không có kênh phát sóng Premier League. Căn hộ anh họ tôi - fan Man United - cũng thế. Tuy nhiên, chính anh ấy đã chỉ cho tôi con đường để bắt đầu xem Premier League, cổ vũ Quỷ Đỏ", anh nói. "Câu này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự giấc mơ đã thành hiện thực. Có thể bên ngoài, người ta không hiểu quyết định của tôi. Khi bạn luôn mơ được chơi bóng tại Old Trafford, thì việc lựa chọn trở nên rất dễ dàng".

Tiếp đó tháng 7, Man Utd giới thiệu cầu thủ Bryan Mbeumo, 25 tuổi, từ Brentford. Tiền đạo Cameroon ký hợp đồng đến tháng 6/2030, kèm điều khoản gia hạn một năm. The Sun cho biết, từ đầu Mbeumo thể hiện rõ mong muốn gia nhập Man Utd và chưa từng thay đổi quyết định, dù Newcastle, Tottenham hay Arsenal liên tục đánh tiếng.

"Man Utd là CLB lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời và tôi luôn thích thử thách. Đội bóng có dự án tốt và tôi muốn là một phần trong đó", Mbeumo nói. Mùa 2024-2025, anh ghi 20 bàn, 7 kiến tạo.

Tân binh Mbeumo và Cunha (phải). Ảnh: MU

Man Utd được cho là sắp công bố Benjamin Sesko, 22 tuổi, từ RB Leipzig, trong bối cảnh tiền đạo này đang là mục tiêu số một của Newcastle. Nguồn tin nói Sesko ưu tiên Quỷ Đỏ vì ấn tượng chiến tích quá khứ, bất chấp Newcastle xếp trên Man Utd hai mùa liên tiếp, vừa giành Cúp Liên đoàn và được đá Champions League mùa tới. Dưới thời HLV Ferguson, Man Utd giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai Champions League.

Quỷ Đỏ cũng liên hệ Carlos Baleba - tài năng 21 tuổi gốc Cameroon đang được Brighton định giá 100 triệu bảng (120 triệu Euro).

Nghịch lý "mua đắt, bán rẻ"

Có một nghịch lý "cười ra nước mắt" trong các thương vụ mua sắm của Man Utd nhiều năm qua: cầu thủ dạng tiềm năng hoặc khá luôn bị đội giá rất cao, thậm chí đắt gấp 3-4 mỗi khi Man Utd đánh tiếng. Có trường hợp trong mức 30-40 triệu Euro, khi Quỷ Đỏ hỏi lại lên đến 80-100 triệu Euro. Trong khi cũng cầu thủ ấy, đội bóng khác mua được giá rất hời.

Điển hình, Man Utd mua Antony với giá 95 triệu Euro, Rasmus Hojlund 77 triệu Euro, Jason Sancho 85 triệu Euro, Mason Mount 67 triệu Euro, hay Romelu Lukaku 84,7 triệu Euro, Paul Pogba 105 triệu Euro, Angel Di Maria 75 triệu Euro... Tuy nhiên, hầu hết bản hợp đồng đắt đỏ này thể hiện kém kỳ vọng, thậm chí thất bại "thảm hại".

Tương tự, Man Utd hiếm khi bán được cầu thủ giá cao, trừ trường hợp C. Ronaldo đến Real có lãi "khủng". Điều đáng buồn là nhiều cầu thủ trưởng thành từ Học viện Manchester United (còn gọi lò Carrington) khó thành sao lớn khi được đôn lên đội một. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay Mason Greenwood chỉ vụt sáng 1-2 mùa rồi tắt hoặc vướng bê bối đời tư.

Nghịch lý khác là loạt sao tỏa sáng khi rời Man Utd. Năm ngoái, Scott McTominay bị đẩy đến Napoli, sau 48 trận trên, anh "nổ súng" đến 16 lần, ghi bàn quyết định giúp Napoli đăng quang Scudetto lần 4 trong lịch sử CLB. McTominay được đánh giá bản hợp đồng thành công nhất mùa 2024-2025 của Napoli, đoạt "Cầu thủ hay nhất mùa" tại Serie A và là sao Scotland đầu tiên được trao MVP tháng 4. Anh được cho là có tên trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử Quả bóng Vàng 2025.

McTominay ghi năm bàn trong tháng 4, là cầu thủ Scotland đầu tiên nhận giải "Cầu thủ hay nhất tháng" tại Serie A. Ảnh: Napoli

Tương tự, rời Quỷ Đỏ, Mason Greenwood trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Marseille trong mùa giải ra mắt ở thế kỷ 21, với 21 bàn. Ở 5 trận giao hữu tiền mùa giải, Greenwood ghi 6 bàn, trong đó có hat-trick trong 11 phút trước Excelsior Maassluis.

Làm sao để những bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" là bài toán HLV Amorim và ban lãnh đạo Man Utd cần tìm lời giải trước khi mùa giải mới khởi tranh. Nếu vẫn kiểu "vung tay quá trán", mua đắt - thi đấu nhạt nhòa - rồi lại cho mượn hoặc bán rẻ, Man Utd khó có thể thành công.

Giới chuyên môn cho rằng ngay cả loạt cúp danh giá trong quá khứ, truyền thống CLB hay sức ảnh hưởng của các huyền thoại cũng khó cứu vãn danh tiếng đội bóng. Đặc biệt khi gia nhập Man Utd, các cầu thủ buộc phải vững tinh thần khi đối diện lời chỉ trích mỗi tuần, bất kể lúc nào họ cũng có thể xuất hiện trên mặt báo.