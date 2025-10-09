Kinh tế 24h: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự

Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự

Tại họp báo thường kỳ ngày 8/10/2025, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Bộ đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền, vợ một cầu thủ nổi tiếng, về việc bán mỹ phẩm online có nguồn gốc không rõ ràng. Sau khi xác minh ban đầu, vụ việc được đánh giá phức tạp, có dấu hiệu liên quan đến hình sự. Lực lượng quản lý thị trường đã hướng dẫn người tố cáo chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Chu Thanh Huyền

Vụ việc này nằm trong hơn 17.000 trường hợp vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường đã xử lý tính đến tháng 9/2025. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử. Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm, đồng thời tổ chức tập huấn tại địa phương nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh online và nhận thức của người tiêu dùng.

Để giải quyết vấn đề hàng giả, Bộ Công Thương tham mưu xây dựng Luật Thương mại điện tử, tập trung quy định trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, quản lý hoạt động livestream bán hàng, và các giao dịch có yếu tố nước ngoài. Dự thảo luật đề xuất cơ chế định danh người bán qua VNeID để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trên môi trường trực tuyến, hướng đến phát triển thương mại điện tử xanh và bền vững.

Trung Quốc tăng mạnh dự trữ, giá vàng lần đầu vượt 4.000 USD

Giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt 4.000 USD/ounce, đạt 4.018 USD/ounce vào sáng 8/10/2025, tăng hơn 52% từ đầu năm nhờ bất ổn chính trị-kinh tế, thuế quan Mỹ, xung đột địa chính trị, lãi suất giảm, USD yếu và mua mạnh của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua ròng vàng tháng thứ 11 liên tiếp, nâng dự trữ lên 74,06 triệu ounce (2.304 tấn) cuối tháng 9, giá trị 283,29 tỷ USD. Nhà phân tích Ross Norman cho rằng động thái này thúc đẩy phi đô-la hóa, củng cố niềm tin nhà đầu tư, thu hẹp chênh lệch giá tại Thượng Hải. Tháng 8, PBoC nhập thêm 2 tấn; lũy kế 2025 tăng 16,8 tấn. Tuy nhiên, ước tính thực tế cao hơn: Heraeus cho nhập 100 tấn/tháng cho thương mại, đầu tư; FlyingFrisby ước Trung Quốc nắm 33.000 tấn (gấp 10 lần công bố), nhờ khai thác 7.000 tấn thế kỷ 21, nhập khẩu lớn qua Thượng Hải (rút 22.000 tấn), và 4.000 tấn từ 2000.

Trung Quốc nới lỏng kiểm soát thị trường vàng, mở SHFE cho nhà đầu tư ngoại, quốc tế hóa NDT. Tháng 8, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 15 tấn (Kazakhstan 8 tấn, Bulgaria 2 tấn...); Nga bán 3 tấn. Metals Focus dự mua 1.000 tấn năm 2025, năm thứ 4 liên tiếp, phản ánh dịch chuyển khỏi USD giữa căng thẳng địa chính trị. Nga và Trung Quốc dẫn đầu, tăng 15% và 8% năm 2024.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng), vàng nhẫn 136-138,7 triệu đồng/lượng.

Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD sau 9 tháng

Theo báo cáo của Cục Hải quan ngày 8/10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 680 tỷ USD, tăng 17,3% (khoảng 100 tỷ USD) so với cùng kỳ 2024, tương đương tổng kim ngạch cả năm 2023. Riêng tháng 9, xuất nhập khẩu đạt 82,49 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu 42,67 tỷ USD (giảm 1,7%) và nhập khẩu 39,82 tỷ USD (tăng 0,4%).

Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu đạt 348,7 tỷ USD (tăng 16%), nhập khẩu 332 tỷ USD (tăng 18,8%), đưa cán cân thương mại thặng dư 16,8 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ 2024. Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng, hoàn thành 81,9% dự toán, tăng 9,9% so với năm trước.

Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt kỷ lục 900 tỷ USD. Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán thuế đối ứng với Mỹ, nhận được đánh giá tích cực. Trong tháng 10 hoặc 11, đoàn Việt Nam sẽ sang Mỹ để hoàn thiện thỏa thuận thương mại đối ứng, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ khởi động đàm phán 2 hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mercosur và GCC trong quý IV, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Pakistan và kết thúc FTA với Khối EFTA trong 2025. Bộ cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với hiệp hội và địa phương để nắm tình hình, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế.

Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này

Từ tháng 10/2025, Việt Nam bắt đầu thí điểm giá điện hai thành phần cho nhóm khách hàng sản xuất tiêu thụ trên 200.000 kWh/tháng, khoảng 7.000 cơ sở, trước khi áp dụng chính thức từ năm 2026. Thông tin được ông Trần Hoài Trang, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), công bố tại tọa đàm ngày 8/10 do Báo Xây dựng tổ chức. Sau thí điểm, cơ quan quản lý sẽ đánh giá để quyết định triển khai rộng rãi.

Giá điện hai thành phần gồm chi phí theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký, khác với giá một thành phần hiện tại chỉ tính theo sản lượng. Phương pháp mới yêu cầu khách hàng trả phí công suất hàng tháng, kể cả khi không sử dụng, nhằm phản ánh chính xác chi phí đầu tư hạ tầng (đường dây, trạm biến áp) của ngành điện. Hiện nay, chi phí này được thu hồi qua điều chỉnh giá điện, gây bất lợi cho ngành.

Bộ Công Thương đề xuất triển khai qua 4 giai đoạn, bắt đầu từ thí điểm với doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ đơn vị phát năng lượng tái tạo. EVN sẽ thu thập dữ liệu sản lượng, công suất để xây dựng cách tính phù hợp. Theo ông Nguyễn Quốc Dũng (EVN), hạ tầng công tơ điện tử và truyền dẫn hiện đại của Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu triển khai.

Giá điện hai thành phần giúp khách hàng tối ưu chi phí bằng cách điều chỉnh hành vi sử dụng, giảm công suất. Tuy nhiên, cơ chế này có thể làm tăng hoặc giảm chi phí tùy khách hàng, đòi hỏi lộ trình áp dụng và truyền thông hợp lý để tạo đồng thuận, trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi sang thị trường điện cạnh tranh.