Bộ Công Thương giải thích lý do hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo

Liên quan đến đề xuất hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu phải thông báo hoặc đăng ký, tại họp báo thường kỳ chiều 8/10, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết đa số khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà vẫn phải qua lưới điện quốc gia.

Theo ông Hùng, vào những thời điểm không có nắng, các hộ gia đình vẫn cần dùng điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần thông báo tới Sở Công Thương địa phương để cơ quan chức năng nắm được nhu cầu sử dụng, bảo đảm cân đối cung - cầu điện năng.

"Nếu người lắp điện mặt trời mái nhà không đăng ký mà muốn sử dụng, thì đơn vị cung cấp điện không thể đáp ứng ngay", ông nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu hiện rất đơn giản. Người dân chỉ cần gửi hồ sơ đăng ký kèm đơn xác nhận lên cổng thông tin của đơn vị tiếp nhận duy nhất tại địa phương. Sau khi nhận được thông tin, công ty điện lực sẽ đến lắp đặt công tơ đo đếm để quản lý sản lượng điện.

Trong quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 14 triệu hộ gia đình lặp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Ảnh: TL

Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó, khuyến khích hộ dân lắp đặt được vay với lãi suất ưu đãi, khuyến khích được bán điện cho EVN. Ngoài ra, các thủ tục cũng được tiết giảm để thuận lợi cho người dân.

Liên quan đến vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhắc lại nội dung quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 có 50% hộ gia đình Việt Nam (14 triệu hộ) lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Vì vậy, ông khẳng định ngành Công Thương rất mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà và không có lý gì gây khó dễ với người dân.

Hiện, Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực rà soát Nghị định 58 năm 2025 hướng dẫn Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới để đơn giản thủ tục hành chính.

Song, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng lắp điện mặt trời mái nhà cần thông báo để ngành điện nắm bắt thông tin, công suất hệ thống của nguồn điện này, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng cho hợp lý.

Ông cũng lưu ý, điện là ngành đặc thù nên có nội dung kỹ thuật. Do vậy, cần tư vấn để người dân hiểu, sử dụng kênh online, dịch vụ công trực tuyến để đăng ký.

Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ Công Thương về các vướng mắc trong thực hiện Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Điện lực, EVN nêu rõ, căn cứ theo Nghị định 58, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (dù không hoặc có đấu nối lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không bán điện dư) đều phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Việc này nhằm quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Song, trên thực tế đã xảy ra tình trạng chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý.

Do đó, EVN kiến nghị xem xét bổ sung quy định: các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thực hiện thông báo hoặc đăng ký, sẽ bị xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm.