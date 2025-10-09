Cây dại mọc đầy ở Việt Nam, có nơi thu mua giá hàng trăm nghìn đồng/kg

Cây mọc hoang bỗng hóa “nam châm hút tiền”

Nếu nhìn thấy loài cây dại có hoa màu tím này ngoài tự nhiên, bạn có thể ăn mừng ngay vì nó có giá trị kinh tế rất cao.

Đây là cây bạc hà núi, hay còn gọi là cỏ vắp thơm, tên khoa học là Caryopteris incana. Cây thuộc giống thực vật thân thảo sống lâu năm, cao khoảng 30-50cm. Cây ra hoa kết quả từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm.

Đặc trưng của bạc hà núi là có vị cay thơm, tính ấm. Hoa của cây bạc hà núi cũng có hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

Cây mọc rải rác từ Nhật Bản, Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc phổ biến tại các vùng giáp biên giới với Trung Quốc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Bạc hà núi có nhiều công dụng về mặt dược lý. Theo dân gian Việt Nam, bạc hà núi có vị cay thơm, tính ấm, giúp tiêu đờm, giảm ho, hoạt huyết, trừ phong thấp, giãn gân cốt và giảm đau. Người Việt thường dùng bạc hà núi để điều trị nhiều loại bệnh như nghẹt mũi, ho gà, cảm lạnh phong hàn, phong thấp, nhức mỏi xương khớp, đau lưng, viêm thận, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.

Tại xứ Trung, cây bạc hà núi cũng là một dược liệu quen thuộc trong Đông y. Sách về thảo dược của Hồ Nam có ghi ghép rằng rễ của chúng rất quý. Người dân nước này thường hái cả cây hoặc đào lấy rễ rồi đun sôi với nước để sử dụng.

Giống như người Việt, người Trung Quốc cũng dùng bạc hà núi để trừ phong thấp, giúp long đờm, giảm ho, giảm đau. Bên cạnh đó, bạc hà núi ở đây còn được dùng ngoài da để điều trị vết thương do rắn cắn, vết lở loét, vết sưng và vết chàm. Rễ cây được dùng làm thuốc điều trị tình trạng rong kinh, kinh nguyệt không đều. Giá 1kg bạc hà núi ở thị trường nước này có thể lên đến 100 NDT (361.000đ)/kg.