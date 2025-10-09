Trung Quốc chi hơn 1 tỷ USD mua rau quả Việt chỉ trong 1 tháng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 9/2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 6,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là ba khách hàng lớn nhất mua rau quả Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm 73,4% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả.

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 406 triệu USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 237 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm 2024.

So với tháng 9 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng mạnh 50,7%.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 3,86 tỷ USD. Với con số này, xuất khẩu sang thị trường tỷ dân chuyển từ tăng trưởng âm sang tăng trưởng dương 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến hết tháng 8, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng âm 9,3%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), nhận xét, tính theo tháng thì 1,07 tỷ USD là con số cao kỷ lục mà ngành rau quả ghi nhận được ở một thị trường xuất khẩu. Trong số này, sầu riêng đóng góp khoảng 800 triệu USD.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu rau quả cho biết, công ty này mới xuất khẩu sản phẩm sầu riêng tươi nguyên trái sang thị trường Trung Quốc. Sầu riêng đông lạnh Việt Nam tuy đã được xuất khẩu chính ngạch từ năm ngoái, nhưng doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình chuẩn hóa nguyên liệu cũng như các thủ tục.

“Dù vậy, tháng 9 vừa qua, xuất khẩu sầu riêng tươi nguyên trái sang Trung Quốc đã tăng mạnh, đạt tới 320 container. Trong khi tháng 8 chỉ dừng ở con số 150 container”, vị này cho VietNamNet hay.

Nguyên nhân là từ tháng 9, sầu riêng Tây Nguyên vào đợt thu hoạch cao điểm, nguồn cung dồi dào với chất lượng tốt, vượt qua được các vòng kiểm tra chất vàng O và Cadimi của phía hải quan Trung Quốc.

Hơn nữa, thời điểm này Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp sầu riêng tươi cho thế giới. Do đó, các đơn hàng sầu riêng từ Trung Quốc đều đổ dồn về nước ta.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc dự báo thu về 5,5 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Dự báo xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 3 tháng cuối năm 2025, ông Đặng Phúc Nguyên cho rằng sầu riêng vẫn là mặt hàng chủ lực khi 9 tháng, “vua trái cây” đã mang về 2,6-2,7 tỷ USD. Trong khi, Gia Lai vẫn đang trong vụ thu hoạch, sau đó sẽ tới mùa sầu riêng ở miền Tây.

Ngoài ra, nước ta còn có những trái cây có tiềm năng lớn đang được thị trường này ưa chuộng như chuối, xoài, mít, dừa... Những trái cây này đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt và có thể đẩy mạnh xuất khẩu trong các tháng còn lại của năm nay.

Thế nên, chỉ riêng thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của nước ta có thể thu về khoảng 5,5 tỷ USD - vượt xa con số 4,63 tỷ USD của năm 2024, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam tính toán.