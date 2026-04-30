Lý do nhiều tuyến phố 'hái ra tiền' ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, tại nhiều tuyến phố sầm uất khu vực trung tâm Hà Nội với giá thuê đắt đỏ lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng như Kim Mã, Chùa Bộc, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Ô Chợ Dừa, Cát Linh... rơi vào cảnh đìu hiu. Nhiều căn nhà phố "cửa đóng then cài", treo biển “cho thuê”, “sang nhượng”, “thanh lý cửa hàng” xuất hiện nhan nhản.

Đơn cử như tuyến phố Kim Mã, dọc 2 bên đường có hàng chục mặt bằng treo biển cho thuê.

Cảnh đìu hiu, vắng lặng trên tuyến phố Kim Mã khi nhiều nhà phố, mặt bằng đóng cửa trong thời gian dài tìm khách thuê. Chị Nguyễn Hạnh - chủ một cửa hàng thời trang trên phố Kim Mã, vừa trả mặt bằng sau 6 năm kinh doanh - cho biết, do áp lực chi phí, doanh thu giảm là nguyên nhân chính khiến chị buộc phải rút lui. “Tôi thuê mặt bằng nhỏ diện tích 25m2 để kinh doanh với giá 30 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí nhân sự, điện nước, marketing… Nửa năm trở lại đây doanh thu giảm mạnh, không đủ bù chi phí và không thể gồng lỗ mãi nên đành trả nhà, thanh lý cửa hàng”, chị Hạnh nói. Cũng theo chị Hạnh, trước làn sóng trả mặt bằng, chủ nhà có đề xuất giảm tiền thuê 15% để giữ khách nhưng chị vẫn không mặn mà thuê tiếp...

Nhiều tấm biển cho thuê mặt bằng trên phố Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Ô Chợ Dừa...

Theo dữ liệu của Batdongsan.com, trên địa bàn Thủ đô một số nơi ghi nhận giá chào thuê trung bình loại hình nhà phố lao dốc so với mức đỉnh 2025 như: Cát Linh (giảm 37%), Kim Mã (32%), Bùi Thị Xuân (28%), Trung Hòa (23%), Ô Chợ Dừa (13%)...

Theo ghi nhận, đường Cát Linh đang được quây tôn để thi công ga Cát Linh nên chắn hầu hết các nhà mặt phố khiến việc kinh doanh gặp khó, cho thuê khó. Do đó, mức giá cho thuê mặt bằng trên tuyến phố này giảm sâu nhất cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí, nhiều mặt bằng trên tuyến phố sầm uất như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn... treo biển cả nửa năm nay vẫn không tìm được khách thuê.

TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử bứt phá mạnh mẽ, giá thuê mặt bằng cao thì việc nhiều tuyến phố từng đông đúc nay trở nên thưa vắng là diễn biến tất yếu. Theo chuyên gia, khi chi phí thuê mặt bằng (đặc biệt là mặt phố) ở mức quá cao thì các hộ kinh doanh khó cạnh tranh, buộc phải chuyển sang bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Việc thu hẹp diện tích thuê, chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn là hướng đi phù hợp.

Cũng theo ông Lượng, một nguyên nhân khác khiến mặt bằng nhà phố tại khu vực trung tâm Hà Nội giảm sức hút, là thời gian qua thành phố quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị và lấn chiếm vỉa hè. Vì vậy, dù ở vị trí đắc địa nhưng diện tích nhỏ, không có chỗ để xe... cũng khó cho thuê.